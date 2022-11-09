به گزارش خبرنگار مهر، علی خوئینی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از رفع موانع بانکی برای مقاوم سازی مسکن روستایی در استان تهران خبر داد و اظهار داشت: مسکن شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و مسکن روستایی می‌توانند از وام ۲۰۰ میلیون تومانی با سود پنج درصد برخوردار شوند.

خوئینی با تاکید بر اهمیت نوسازی بافت‌های روستایی در استان تهران بیان داشت: بهسازی و نوسازی ابنیه مسکونی در بافت فرسوده روستاها از ضروریات است.

وی با تاکید بر مقاوم سازی مسکن روستایی با اشاره به اینکه پیش از این در نظام ابلاغ وام‌های مقاوم سازی با مشکلاتی مواجه بودیم گفت: در حال حاضر این موارد رفع شده و بانک‌ها نظام پرداخت مقاوم سازی مسکن را آغاز کرده‌اند و متقاضیان با تشکیل پرونده و معرفی به بانک‌ها می‌توانند تسهیلات دریافت کنند.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان تهران در خصوص شرایط دریافت وام توسط متقاضیان نیز عنوان داشت: متقاضیان باید یا زمین با کاربری مسکونی یا منزل فرسوده داشته باشند که به دنبال تخریب و نوسازی باشند و در همین راستا با مراجعه به دهیاری محل سکونت و یا بنیاد مسکن شهرستان راهنمایی و تشکیل پرونده می‌شوند و می‌توانند وام را دریافت کنند.

خوئینی بیان داشت: پیش بینی‌هایی برای نظارت بر دریافت وام در حداقل زمان برای وام گیرندگان نیز صورت گرفته تا مردم بتوانند در کوتاه‌ترین زمان نسبت به مقاوم سازی بنای خود اقدام کنند.