صلح و سازش در گلستان بالاتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدر آسیابی در سالروز تشکیل شورای حل اختلاف اظهار کرد: در ۲۰ سال گذشته این شورا، کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشته است.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: با پادرمیانی اعضای شورا و ریش سفیدان ۴۵ درصد پرونده‌ها در شورای حل اختلاف به سازش ختم شده که ۶ درصد بیشتر از سال گذشته است.

وی ادامه داد: میانگین سازش پرونده‌ها در کشور ۴۰ درصد بوده که به مدد مشارکت‌های مردمی، گلستان بالاتر از این میانگین است.

آسیابی گفت: در گلستان ۱۲۲ شعبه شورای حل اختلاف در همه حوزه‌های قضایی استان و دو شعبه روستایی در مناطق مرزی استان، فعال است.

رئیس دادگستری گلستان با اشاره به رسیدگی ۷۴ هزار فقره پرونده در هفت ماه گذشته در شعب شورای اختلاف استان، گفت: اگر در هر پرونده دو نفر طرف دعوا باشند، دست کم ۱۵۰ هزار نفر امسال به شعب شورا برای حل و فصل اختلافات خود مراجعه کرده‌اند که اگر این تعداد به دادگستری‌ها و دادسراها می‌رفتند، پاسخگویی به آن سخت و فرایند رسیدگی به پرونده‌ها هم، طولانی‌تر می‌شد.

آسیابی افزود: فلسفه وجودی شورا، مشارکت مردم در امر حل و فصل اختلافات و صلح و سازش است تا ریشه خصومت بین افراد با مصالحه از بین برود.

وی بیان کرد: کاهش هزینه‌های دادرسی، حل و فصل دعاوی بدون تشریفات قانونی، افزایش سرعت تعیین تکلیف دعاوی و فرصت بیشتر برای ترغیب طرفین به سازش از مزیت‌های شورای حل اختلاف است.

۱۸ آبان سال ۱۳۸۰ سالروز تشکیل شوراهای حل اختلاف است.