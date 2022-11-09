کشف خردکن و قهوه جوش قاچاق در کرج

سرهنگ مهدی افشاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس اقتصادی پس از دریافت اخباری مبنی بر نگهداری لوازم آشپزخانه قاچاق در یک مرکز فروش لوازم خانگی در شهر کرج با هماهنگی مقام قضائی به منظور بازدید از آن فروشگاه به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: در بازرسی از انبار این مرکز فروش لوازم خانگی ۱۱۰ دستگاه خردکن و قهوه جوش فاقد هر گونه فاکتور و برگ گمرکی کشف شد.

رئیس پلیس اقتصادی استان البرز با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه اظهار داشت: بنابر نظر کارشناسان ارزش اموال مکشوفه حدود یک میلیارد ریال برآورد شده است.