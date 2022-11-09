به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جوان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص تشریح برنامه‌های هفته کتاب اظهار کرد: همزمان با سی امین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های متنوعی با همکاری ادارات، نهادها، انجمن‌ها و سمن‌های کتاب در نیشابور برگزار می‌شود.

فرماندار نیشابور افزود: سی‌امین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از ۲۱ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۱ با شعار «ما همانیم که می‌خوانیم» برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: عناوین انتخابی برای روزهای ۲۱-۲۷ آبان ۱۴۰۱ سی‌امین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: شنبه بیست‌ویکم آبان: کتاب، دانش‌آموز، آینده -یک‌شنبه بیست‌ودوم آبان: کتاب، خانواده، زندگی آگاهانه-دوشنبه بیست‌وسوم آبان: کتاب، دانشجو، پیشرفت دانش‌بنیان-سه‌شنبه بیست‌وچهارم آبان: کتاب، کتابخوانی و کتابدار-چهارشنبه بیست‌وپنجم آبان: کتاب، رسانه و زبان‌فارسی-پنج‌شنبه بیست‌وششم آبان: ناشران، کتابفروشان و ارکان صنعت نشر و جمعه بیست‌وهفتم آبان: کتاب، ورزش و جوانمردی برای هر یک از روزهای این هفته طراحی و انتخاب شده است.

جوان افزود: در روز ۲۱ آبان با زنگ کتاب و کتابخوانی در مدارس هفته کتاب و کتابخوانی به صورت رسمی آغاز می‌شود و از دیگر برنامه‌های شاخص به منظور گسترش کتاب و کتابخوانی پویش خانواده کتابخوان و تجلیل از برگزیدگان حوزه کتاب و کتابخوانی، کتابداران و کتابخانه های برتر و سایر ارکان مرتبط با کتاب است.

فرماندار نیشابور گفت: افتتاح کتابخانه شهدای امور مالیاتی (خانه فرهنگ)،معرفی کتاب در نشست کتابخوان، برگزاری نشست کتابخوان با حضور اعضا کتابخانه های عمومی، افتتاح جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب و جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان از دیگر برنامه هاست.

وی ابراز کرد: برپایی تازه‌های کتاب در کتابخانه های عمومی، نمایشگاه عکس با موضوع کتاب، برگزاری نشست تخصصی کتاب و رسانه با محوریت سینمای اقتباسی فیلم کوتاه، برپایی نمایشگاه در نگارخانه کمال الملک، بازدید مسئولین شهرستان از کتابفروشی ها و کتابخانه های سطح شهر، برگزاری کارگاه قصه گویی و داستان نویسی، پویش نذر کتاب و اهدای کتاب به کتابخانه های مناطق محروم نیز در این هفته اجرایی خواهد شد.

جوان تصریح کرد: فضا سازی شهری در بیلبوردهای سطح شهر (با مضمون کتاب)، تبلیغات محیطی در سطح کتابخانه های عمومی و.‌. انجام خواهد شد.