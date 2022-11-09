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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۴۴

فرماندار نیشابور اعلام کرد؛

برنامه‌های سی امین دوره هفته کتاب در نیشابور

برنامه‌های سی امین دوره هفته کتاب در نیشابور

نیشابور ـ فرماندار نیشابور گفت: سی‌امین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از ۲۱ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۱ با شعار «ما همانیم که می‌خوانیم» در نیشابور برگزارخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جوان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص تشریح برنامه‌های هفته کتاب اظهار کرد: همزمان با سی امین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های متنوعی با همکاری ادارات، نهادها، انجمن‌ها و سمن‌های کتاب در نیشابور برگزار می‌شود.

فرماندار نیشابور افزود: سی‌امین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از ۲۱ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۱ با شعار «ما همانیم که می‌خوانیم» برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: عناوین انتخابی برای روزهای ۲۱-۲۷ آبان ۱۴۰۱ سی‌امین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: شنبه بیست‌ویکم آبان: کتاب، دانش‌آموز، آینده -یک‌شنبه بیست‌ودوم آبان: کتاب، خانواده، زندگی آگاهانه-دوشنبه بیست‌وسوم آبان: کتاب، دانشجو، پیشرفت دانش‌بنیان-سه‌شنبه بیست‌وچهارم آبان: کتاب، کتابخوانی و کتابدار-چهارشنبه بیست‌وپنجم آبان: کتاب، رسانه و زبان‌فارسی-پنج‌شنبه بیست‌وششم آبان: ناشران، کتابفروشان و ارکان صنعت نشر و جمعه بیست‌وهفتم آبان: کتاب، ورزش و جوانمردی برای هر یک از روزهای این هفته طراحی و انتخاب شده است.

جوان افزود: در روز ۲۱ آبان با زنگ کتاب و کتابخوانی در مدارس هفته کتاب و کتابخوانی به صورت رسمی آغاز می‌شود و از دیگر برنامه‌های شاخص به منظور گسترش کتاب و کتابخوانی پویش خانواده کتابخوان و تجلیل از برگزیدگان حوزه کتاب و کتابخوانی، کتابداران و کتابخانه های برتر و سایر ارکان مرتبط با کتاب است.

فرماندار نیشابور گفت: افتتاح کتابخانه شهدای امور مالیاتی (خانه فرهنگ)،معرفی کتاب در نشست کتابخوان، برگزاری نشست کتابخوان با حضور اعضا کتابخانه های عمومی، افتتاح جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب و جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان از دیگر برنامه هاست.

وی ابراز کرد: برپایی تازه‌های کتاب در کتابخانه های عمومی، نمایشگاه عکس با موضوع کتاب، برگزاری نشست تخصصی کتاب و رسانه با محوریت سینمای اقتباسی فیلم کوتاه، برپایی نمایشگاه در نگارخانه کمال الملک، بازدید مسئولین شهرستان از کتابفروشی ها و کتابخانه های سطح شهر، برگزاری کارگاه قصه گویی و داستان نویسی، پویش نذر کتاب و اهدای کتاب به کتابخانه های مناطق محروم نیز در این هفته اجرایی خواهد شد.

جوان تصریح کرد: فضا سازی شهری در بیلبوردهای سطح شهر (با مضمون کتاب)، تبلیغات محیطی در سطح کتابخانه های عمومی و.‌. انجام خواهد شد.

کد مطلب 5628346

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