هدف کارگاه ملی «برای ایران» ساماندهی هنرمندان است

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه ملی طراحی اکران شهری و پوستر با دستمایه گرافیک و کارتون «برای ایران» از روز چهارشنبه ۱۸ آبان لغایت روز جمعه ۲۰ آبان‌ماه در عمارت سعدی حوزه هنری استان اصفهان برگزار می‌شود. این کارگاه با حضور بیش از ۱۵۰ هنرمند گرافیست، تصویرساز و کارتونیست از بیش از ۱۰ استان کشور از جمله اصفهان، تهران، خراسان رضوی، قم، البرز، خوزستان، فارس، اردبیل و غیره امروز افتتاح شد.



مسعود نجابتی، پیشکسوت هنر گرافیست و یکی از اساتید این کارگاه در حاشیه افتتاحیه کارگاه «برای ایران» درباره اهمیت این رویداد اظهار داشت: این رویداد بیشتر مطالبه هنرمندان بوده است. در این اتفاقات تلخ و ناگوار اخیر، عده‌ای در مخالفت و عده‌ای دیگر در موافقت کارهای تولید می‌کردند. کارهای مخالفتی در فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها به خوبی دیده شد، اما کارهای دلسوزان ایران که به دلایل مختلف از جمله فیلترینگ دیده نشد.



وی ادامه داد: از طرفی نسل جوانی نیز وارد میدان شدند که کار تولید می‌کردند و شناخته شده نبودند. با توجه به این موارد، درباره هدایت این افراد به سمت کارهای مفیدتر هنری و محتوایی تأمل صورت گرفت. این موضوعات بخش زیادی از دغدغه و مطالبه هنرمندان بود، ما با نسلی مواجه بودیم که در کارگاه‌های قبلی حضور نداشتند و تازه پا به میدان گذاشتند؛ از همین روی این کارگاه با تلفیقی از قدیمی‌ها و جدیدها برگزار شود تا اتفاقات خوبی رخ دهد.



این استاد گرافیست تاکید کرد: در این کارگاه تلاش شده تا هنرمندان مختلف جوان و با سابقه به کارهای خود سر و سامان دهند و همچنین تدبیری برای بهتر دیده شدن کارها اندیشیده شود. هنرمندان حاضر در این دوره دلسوز کشورشان هستند و دغدغه وحدت دارند. التهابی که در کشور موجود است، به همه آسیب می‌زند و هنرمندان سعی دارند در حد بضاعت خود کاری کنند.



نجابتی درباره سرنوشت آثار تولید شده در این کارگاه توضیح داد: برای اکران و بهتر دیده شدن آثار نیز برنامه‌هایی وجود دارد از جمله احتمال اکران شهری آن‌ها و همچنین برگزاری نمایشگاه اختصاصی.



وی خاطرنشان کرد: این حدود ۱۵۰ هنرمندان شرکت کننده در این کارگاه، همه در فضای هنری زیست می‌کنند، تفکر و ایده دارند. آن‌ها سعی دارند برای حفظ کشورشان کاری انجام دهند که این موضوع از خود کارگاه مهم‌تر است.



این گرافیست کهنه‌کار گفت: از حوزه هنری استان اصفهان که میزبان این رویداد بودند، تشکر می‌کنم. البته باید تاکید کنم که این رویداد دولتی و حکومتی نیست و یک حرکت کاملاً مردی با حضور تشکل‌ها بود که حوزه هنری شرایط حضور هنرمندان را فراهم کرد.



محورهای کارگاه «برای ایران» موضوعات (ایران در آستانه فردا، آشوب، علیه پیشرفت، دیکتاتورهای خیابانی، زن، بردگی، غربگرایی، چادرهای افراشته) را در بر خواهد گرفت و مسعود نجابتی، سیدمسعود شجاعی طباطبایی و محمدرضا دوست‌محمدی به عنوان اساتید در کارگاه حضور خواهند داشت.