آغاز دور برگشت لیگ بولینگ از هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، به فاصله دو ماه بعد از برگزاری مرحله رفت نخستین دوره مسابقات لیگ بولینگ باشگاه‌های کشور، مرحله برگشت این رقابت‌ها برگزار خواهد شد.

این مرحله از رقابت‌ها طی روزهای ۲۵ تا ۲۷ آبان ماه در شیراز و به میزبانی باشگاه بولینگ خلیج فارس برگزار می‌شود.

اپال، جوانان باشگاه انقلاب، ایرانمال، پرسپولیس، انقلاب، کاوه و رهانه (تهران)، شهریار مشکین شهر (اردبیل)، بولینگ کرمان (کرمان)، اوژن و خلیج فارس (فارس)، دژ بتن و نقش جهان (اصفهان)، بیمه معلم و بناگستر کرانه (هرمزگان) ۱۵ تیم شرکت کننده در این رقابت‌ها هستند.

مرحله رفت لیگ بولینگ باشگاه‌های کشور ۳۰ شهریورماه تا اول مهرماه در تهران برگزار شد و با قهرمانی ایران مال به پایان رسید.

رده بندی تیم‌ها در مرحله لیگ بولینگ به این شرح است:

۱- گلکسی ایرانمال ۱۰۸۱۴

۲- پرسپولیس ۱۰۸۰۵

۳- ایران فوم (اپال) ۱۰۷۳۷

۴- نقش جهان ۱۰۷۱۶

۵- بناگستر کرانه ۱۰۳۵۷

۶- جوانان انقلاب ۱۰۱۹۸

۷- انقلاب ۱۰۱۲۶

۸- خلیج فارس ۱۰۰۱۵

۹- اوژن فارس ۹۸۶۸

۱۰- دژ بتن ۹۷۱۹

۱۱- رهانه ۹۶۵۱

۱۲- کاوه ۹۴۷۳

۱۳- بیمه معلم ۹۲۲۶

۱۴- بولینگ کرمان ۹۲۰۹

۱۵- شهریار مشکین شهر ۸۵۳۶