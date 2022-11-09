به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، جواد موحد، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در برنامه تهران ۲۰ که به طور زنده از شبکه ۵ سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شد با تبیین خاستگاه قانونی شکل‌گیری پنجره واحد خدمات هوشمند گفت: در مصوبه قانونی پنجره واحد خدمات هوشمند، دو تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است.

وی افزود: یکی این که تا پایان شهریورماه، پنجره واحد خدمات خود را راه‌اندازی کنند و دیگری، وزارت ارتباطات نیز تا پایان دی ماه، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را ایجاد نماید. طی این بازه زمانی، دستگاه‌های پیشرو در مهلت قانونی خود به پنجره متصل شدند. لذا با توجه به این که وزارت ارتباطات از کمی قبل‌تر، مقدمات انجام این مهم را فراهم کرده بود در دی‌ماه سال گذشته موفق به راه‌اندازی نسخه آزمایشی پنجره ملی خدمات شدیم.

موحد در خصوص آخرین وضعیت اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند بیان داشت: تا این لحظه، ۷۸ درصد دستگاه‌ها متصل شدند و شش درصد نیز در حال اتصال هستند. مابقی نیز با ارائه زمان‌بندی قرار است تا پایان آذر ماه متصل شوند. به گفته وی، سه قالب برای اتصال خدمات دستگاه‌ها وجود دارد که عبارتند از دستگاه‌هایی که خدمات محدودی داشتند که به طور مستقیم آنها را در پنجره ملی ارائه کردند. دسته دیگری که متولی سامانه‌های ملی بودند که آنها نیزمتصل شدند و در نهایت سایر دستگاه‌ها که اقدام به راه‌اندازی پنجره واحد خدمات کرده‌اند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران خواستار جدیت اتصال دستگاه‌هایی شد که خدمات آن‌ها دارای گستردگی فراوانی است، اما تا کنون به این پنجره متصل نشده‌اند واظهار داشت: در بین دستگاه‌های که هنوز متصل نشده‌اند چند گروه داریم؛ دانشگاه‌ها به عنوان زیرمجموعه وزارت علوم، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز بهداشتی و درمانی دولتی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها از جمله دستگاه‌هایی است که تاکنون به پنجره واحد خدمات وصل نشده‌اند.

در این برنامه علاوه بر معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن و نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.