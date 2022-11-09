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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۵۸

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی به شکایات مردمی پاسخ می‌دهد

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی به شکایات مردمی پاسخ می‌دهد

دستیار شهردار تهران در حوزه ارتباطات و مطالبات مردمی گفت: مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی ۲۰ آبان در قالب اجرای طرح میز خدمت در حاشیه نماز جمعه به سوالات شهروندان در حوزه کاری خود پاسخ می‌دهد.

سید سعید صدرزاده دستیار شهردار تهران در حوزه ارتباطات و مطالبات مردمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدار مردمی مسئولان حوزه شهری گفت: جمعه این هفته ۲۰ آبان ماه و در قالب اجرای طرح میز خدمت مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران دیدار مردمی برگزار خواهد کرد.

وی با اشاره به جزئیات این دیدار اظهار کرد: بهرام نکاحی در حاشیه نماز جمعه درباره موضوعات مرتبط با حوزه حمل و نقل عمومی و اتوبوسرانی با شهروندان دیدار خواهد داشت.

صدرزاده تصریح کرد: در همین راستا شهروندان می‌توانند شکایات و پیشنهادات خود را با رئیس سازمان اتوبوسرانی تهران مطرح کنند.

کد مطلب 5628508
مهشید جعفری معظم

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