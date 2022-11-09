سید سعید صدرزاده دستیار شهردار تهران در حوزه ارتباطات و مطالبات مردمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدار مردمی مسئولان حوزه شهری گفت: جمعه این هفته ۲۰ آبان ماه و در قالب اجرای طرح میز خدمت مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران دیدار مردمی برگزار خواهد کرد.

وی با اشاره به جزئیات این دیدار اظهار کرد: بهرام نکاحی در حاشیه نماز جمعه درباره موضوعات مرتبط با حوزه حمل و نقل عمومی و اتوبوسرانی با شهروندان دیدار خواهد داشت.

صدرزاده تصریح کرد: در همین راستا شهروندان می‌توانند شکایات و پیشنهادات خود را با رئیس سازمان اتوبوسرانی تهران مطرح کنند.