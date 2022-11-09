حسن ملکی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه‌روز گذشته ۹ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری‌شده و ۱۰ نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر اضافه کرد: دو بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.

ملکی زاده با اشاره به تداوم روزهای بدون فوتی کرونا در استان بوشهر، افزود: تعداد جان‌باختگان کرونا در استان بوشهر به ۲ هزار و ۲۳۱ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر تعداد کل مبتلایان به کرونا از ابتدای شیوع این ویروس تا کنون در استان را ۱۰۸ هزار و ۶۴۱ نفر عنوان کرد.