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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۰۸

جزئیات مراسم تشییع پیکر شهید «مجید یوسفی» اعلام شد

جزئیات مراسم تشییع پیکر شهید «مجید یوسفی» اعلام شد

رشت- معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان جزئیات مراسم تشییع پیکر مطهر شهید «مجید یوسفی» را اعلام کرد و گفت: مراسم تشییع صبح روز جمعه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا منشوری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شهادت سومین شهید مدافع امنیت استان گیلان اظهار کرد: شهید مجید یوسفی شب گذشته در حین انجام وظیفه و دستگیری یکی از لیدرهای آشوب‌های اخیر در بندر کیاشهر به شهادت رسید.

وی به جزئیات شهادت شهید یوسفی اشاره کرد و گفت: راننده خودروی تندر ۹۰ که لیدر اغتشاشات اخیر در کیاشهر بود در یک اقدام جنون آمیز با سرعت زیاد به سمت مدافعان امنیت حرکت کرد و سبب شهادت شهید یوسفی شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان با اشاره به برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر شهید یوسفی افزود: مراسم وداع با این شهید والامقام فردا پنج شنبه بعد از نماز و مغرب و عشا در گلزار شهدای آستانه اشرفیه برگزار می‌شود.

وی همچنین ادامه داد: مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید مجید یوسفی نیز ساعت ۹ صبح روز جمعه از مقابل کانون بسیج شهرستان آستانه اشرفیه تشییع و سپس در گلزار شهدای آستانه اشرفیه برگزار می‌شود.

کد مطلب 5628587

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