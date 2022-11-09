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کد مطلب 5628750
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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۲۳:۳۷

آتش‌سوزی در شرق تاسیسات هسته‌ای دیمونا

آتش‌سوزی در شرق تاسیسات هسته‌ای دیمونا

منابع عبری از وقوع آتش‌سوزی بزرگ در شهرک صهیونیست نشین «موشاف عیدان» واقع در شرق تاسیسات هسته‌ای دیمونا خبر دادند.

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    نظرات

    • محمدحسین IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
      2 0
      پاسخ
      قاآنی متشکریم! ✌😉
    • فرهاد IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      زدی ضربتی،ضربتی نوش کن

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