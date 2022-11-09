دریافت 10 MB کد مطلب 5628750 https://mehrnews.com/xYRmt ۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۲۳:۳۷ کد مطلب 5628750 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۲۳:۳۷ آتشسوزی در شرق تاسیسات هستهای دیمونا منابع عبری از وقوع آتشسوزی بزرگ در شهرک صهیونیست نشین «موشاف عیدان» واقع در شرق تاسیسات هستهای دیمونا خبر دادند. کپی شد مطالب مرتبط اظهارات جدید نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره توافق هستهای اظهارات بنی گانتز درباره همکاری تلآویو با کشورهای منطقه ۱۲ کشته و سوختن ۳۰ خودرو درپی تصادف یک تانکر بنزین در نیجریه با حمله به تل آویو سیلی بزرگی به اسرائیل نواختیم شش اپیزود از جنایت صهیونیستها علیه مردم فلسطین آتشسوزی گسترده در شرکت تولید روغن موتور مبارکه تمامی مناطق اراضی اشغالی در تیررس ۲۳۰ هزار موشک حزب الله لبنان است برچسبها دیمونا تاسیسات هسته ای دیمونا تاسیسات هسته ای رژیم صهیونیستی آتش سوزی
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