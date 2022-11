به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه پاییزه «زمینه‌های فلسفی فلسفه دین» به همت گروه کلام مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به مدت سه روز از ۲۳ تا ۲۵ آبان ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

برنامه و افتتاحیهٔ مدرسهٔ پاییزهٔ «زمینه‌های فلسفی فلسفهٔ دین» امروز یکشنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۷ با سخنرانی افتخاری کلی جیمز کلارک (Kelly James Clark) تحت عنوان: فلسفهٔ تحلیلی و فلسفهٔ دین (Analytic Philosophy and the Philosophy of Religion) برگزار می‌شود.

فلسفه اخلاق و فلسفه دین، تفکر نقدی و فلسفه دین، معرفت‌شناسی و فلسفه دین، فلسفه علم و فلسفه دین، علوم شناختی و فلسفه دین، فلسفه علوم انسانی و فلسفه دین، تجربه‌گرایی و فلسفه دین، فلسفه دین تطبیقی، فلسفه دین اسلامی، فلسفه دین جهانی، فلسفه دین قاره‌ای، پایان یا امتداد فلسفه دین از سرفصل‌های درسی این مدرسه است.

در این ترم پاییزی اساتید چون علیرضا قائمی نیا، محمد لنگهاوزن، محمد ابراهیم باسط، مالک شجاعی، مهدی اخوان، کاوه بهبهانی مهدی غیاثوند جلال پیکانی به تدریس می‌پردازند.

این مدرسه به صورت حضوری و مجازی تشکیل شده و هزینه شرکت در دوره حضوری ۲۰۰ هزار تومان و هزینه شرکت در دوره مجازی ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود.

