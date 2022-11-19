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۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۱۴

در بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاکید شد؛

مطالبه ملت مقابله با اشرار و اغتشاشگران و محاکمه آنان است

مطالبه ملت مقابله با اشرار و اغتشاشگران و محاکمه آنان است

قم- جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای جنایات تروریستی و کشتار مردم توسط مزدوران استکبار جهانی را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اقدامات تروریستی اخیر در برخی از شهرهای کشور جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیانیه ای صادر کرد که متن کامل آن به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جنگ ترکیبی گسترده جبهه باطل علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی که تلاش داشت هنجارشکنی و شکاف اجتماعی ایجاد کند؛ اکنون در پی ناکامی‌ها و عدم همراهی «مردم بصیر»، وارد مرحله «کشتار و ترور» شده است. قتل و شکنجه مردم و مدافعان امنیت، گرچه غم و اندوه سنگینی بر دل‌ها گذاشته است؛ اما ملت مؤمن و بصیر ما که به قدرت خداوند امید و تکیه دارد، در این نبرد سهمگین خود با جبهه کفر جهانی، ترسی به دل راه نداده و با باور به این حقایق قرآنی «إِنَّ مَعِی رَبِّی سَیَهْدِینِ» و «أنَّ اللَّهَ مُوهِنُ کَیْدِ الْکافِرِینَ» با قدرت به حرکت خود ادامه خواهد داد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بار دیگر جنایات تروریستی و کشتار مردم توسط مزدوران استکبار جهانی را محکوم می‌کند و ضمن عرض تسلیت به خانواده شهدای این حوادث اعلام می‌دارد:

۱ - حوادث اخیر کشور و تلاش اذناب منطقه‌ای و بین المللی استکبار در رسانه‌ها و نهادهای به ظاهر حقوق بشری برای تحریم و فشار به ایران بار دیگر نشان داد آمریکا و دول اروپایی پیرو، هیچ‌گاه دست از دشمنی با ملت ایران برنخواهند داشت. البته مؤمنین به اسلام و انقلاب و همه آزادگان جهان باور دارند، پایان این قضایا عزت و اقتدار ملت ایران و خذلان دشمنان ما را در پی خواهد داشت.

۲ - امروز مطالبه ملت، مقابله با اشرار و اغتشاشگران و همچنین محاکمه آنان است. گرچه نهادهای انتظامی و امنیتی و قوه قضائیه، مؤمنانه در حال انجام وظیفه هستند؛ اما لازم است در پاسخ به مطالبه عمومی و به حق مردم، عنصر بازدارندگی در برخورد با اغتشاشگران برجستگی بیشتری یابد.

۳ - برخی جریانات سیاسی و چهره‌ها و شخصیت‌ها در این مدت، در مسیر طراحی شده توسط دشمن حرکت کردند. بی شک این نیز از چشم ملت دور نمانده و مردم، «دوست و دشمن» خود را در این غربالگری روزگار، شناختند.

۴ - مردم، قدردان نعمت «دین و معنویت»، «ولایت فقیه»، «نظام مقدس جمهوری اسلامی» و «امنیت» می‌باشند و از ایثار و فداکاری قوه قضائیه و حافظان امنیت کشور در نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) حمایت می‌نمایند. لازم است در این شرایط خاص مسئولان محترم به گونه‌ای برنامه ریزی و اقدام نمایند که اینگونه مسائل، آنان را از خدمت رسانی صادقانه به مردم و حل مشکلات آنان باز ندارد و روح امید را بیش از گذشته در جامعه زنده نمایند.

۵ - دشمنان بدانند پشتوانه مردمی نظام اسلامی و باور این مردم به نصرت و امداد الهی، نقطه قوت ماست. در ظلم آشکار استکبار و دشمنان، ملت مؤمن و انقلابی با تقویت باورهای دینی خود استوار ایستاده و قوی و قدرتمند در حال پیشروی است. استقامت و پای فشردن بر حرکت در صراط مستقیم انقلاب اسلامی و صبر و بصیرت مردم، دشمنان را به استیصال کشانده است. امروز همه دشمنان و دوستان ما می‌دانند، ایران تنها قدرت مردمی و مستقلی است که مقابل جبهه ظلم جهانی ایستاده و خواهد ایستاد و آن را به شکست و خواری خواهد افکند. خداوند به وسیله این ملت در دل دشمنان رعب ایجاد کرده و بی‌شک از این رعب و عصبانیت خواهند مرد. ان شاءالله

«وَقَذَفَ فِی قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ (حشر ،۲)؛ «خدای متعال در دل‌هایشان [کافران] هراس افکند»

کد مطلب 5635644

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