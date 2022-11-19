به گزارش خبرگزاری مهر، سران قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران در نشست عصر امروز شنبه که در محل دفتر رئیس جمهور برگزار شد، مهمترین مسائل کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
در این جلسه سران قوا بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی مطرح در دادگستری و اطلاعرسانی به هنگام در این زمینه برای آگاهی افکار عمومی تاکید کردند.
در این نشست همچنین با توجه به اهمیت موضوع امنیت جامعه به عنوان یک اولویت، لزوم برخورد با اغتشاشگران مورد تاکید قرار گرفت.
سران سه قوه، از همه مسئولان کشور در ردهها و سطوح مختلف قوای سهگانه خواستند با اقدامات عملی و تلاش بیوقفه در جهت بر طرف کردن مشکلات، تقویت امید در جامعه را سرلوحه کار و انجام وظیفه بدانند.
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