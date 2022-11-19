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۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۱۸

در نشستی صورت گرفت؛

تاکید سران قوا بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی

تاکید سران قوا بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی

سران قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران در نشست عصر امروز شنبه که در محل دفتر رئیس جمهور برگزار شد، مهم‌ترین مسائل کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سران قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران در نشست عصر امروز شنبه که در محل دفتر رئیس جمهور برگزار شد، مهم‌ترین مسائل کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

در این جلسه سران قوا بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی مطرح در دادگستری و اطلاع‌رسانی به هنگام در این زمینه برای آگاهی افکار عمومی تاکید کردند.

در این نشست همچنین با توجه به اهمیت موضوع امنیت جامعه به عنوان یک اولویت، لزوم برخورد با اغتشاشگران مورد تاکید قرار گرفت.

سران سه قوه، از همه مسئولان کشور در رده‌ها و سطوح مختلف قوای سه‌گانه خواستند با اقدامات عملی و تلاش بی‌وقفه در جهت بر طرف کردن مشکلات، تقویت امید در جامعه را سرلوحه کار و انجام وظیفه بدانند.

کد مطلب 5635770

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    نظرات

    • امید IR ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
      0 0
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      با سلام مسئولیم محترم در این روزهای جانکاه به مردم امید دهند، هزاران نفر از جوان های این مملکت منتظر اجرای حکم اعدام مواد مخدر هستند، به این خانواده های امید دهید، مردم بیشتر از هر موقعی به امید شما نیاز دارند.
    • IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
      0 0
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      اگه نظارت کافی وبرخوردبازدارنده باشه تااین حدواندازه توادارات ووزارت خانه ها فسادواختلاس بوجودنمیادومردم را ازاسلام ونظام فراری نمیده افرادشایسته وکاربلد واقتصاددان راجذب کنین تامشکل اقتصادی هرچه زوتدتر حل بشه
    • مقصر کیست IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
      0 0
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      بعضی بدجوری تو دام دشمن افتادن بنده خدا میگفت ما حتی قطعات موشک رو از آمریکا و اروپا می خریم و آنها بما می‌دهند یعنی آدم در جا قفل میشه مگه اینا هنوز نفهمیدن ما تحریم هستیم و قرص آسپرین بما نمیدن چه برسه به قطعات پهپاد و موشک باید قبول کنیم در بحث توجیه مردم مخصوصا بخش خاکستری صد در صد شکست خوردیم

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