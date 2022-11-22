ساخت پهپاد سمپاش و ماژول گرده افشان برای استفاده در مزارع و باغات

عارفه رزاقی یکی از محققان یک شرکت دانش بنیان در زمینه تولید پهپاد به خبرنگار مهر گفت: در این شرکت پهپاد کشاورزی را تولید کردیم که برای سمپاشی، کودپاشی، محلول پاشی، پایش و طیف سنجی در زمینهای کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد.
وی افزود: این پهپاد قابلیت پرواز بر اساس نقشه مزرعه یا باغ را دارد و اگر از این ابزار در زمینهای ناهموار، کوهپایه، تپه ماهور، شیبدار و غیر مسطح استفاده شود، میتوان از ماژول رادار آن بهره برد. این رادار فاصله پهپاد با سطح محصول را ثابت نگه میدارد.
به گفته رزاقی، این پهپاد به گونهای طراحی شده که هر ۷ دقیقه یک هکتار از مزرعه یا باغ را پوشش میدهد و هیچ نقطهای دست نخورده باقی نمیگذارد ضمن اینکه هیچ بخشی دو بار پوشش داده نمیشود.
وی با بیان اینکه این پهپاد ساختار جمع شونده دارد و موتور آن ضد آب است، گفت: این ابزار برای سمپاشی بر روی محصولاتی چون نخل، پسته، مرکبات، زیتون، گردو، انگور، موز، سیب، هلو، شلیل، گیلاس، توت فرنگی، انجیز و بادام قابل کاربرد است.
نماینده این شرکت خاطر نشان کرد: نسل جدید این پهپادها با مخزن ۱۶ و ۳۰ لیتری طراحی شده که قابلیت شارژ هوشمند دوکاناله و مجهز به سنسور برخورد با مانع، دوربین FPV، نرم افزار تمام خودکار است.
وی ادامه داد: پهپاد دوکاره این شرکت علاوه بر سمپاشی قادر به جامد پاشی است و میتوان با استفاده از آن اقدام به بذر پاشی و جامد پاشی کرد.
وی با اشاره به قابلیت دیگر این پهپاد گفت: بخش مه پاش این پهپاد با استفاده از جدیدترین فناوریها بر فراز مزرعه و یا باغ به پرواز درمیآید و هالهای از مه را ایجاد میکند.مه ایجاد شده کارکردهای فراوانی دارد که مهمترین آنها جلوگیری از سرمازدگی باغهای میوه به ویژه پسته، سیب و مرکبات در فصل سرما و مبارزه با پشه، شته، مگس سفید و دیگر حشرات است.
وی اضافه کرد: ذرات تشکیل دهنده مه بسیار کوچک است و به طور میانگین ۵ تا ۲۰ میکرون قطر دارد. این کوچکی باعث میشود تا با یک مخزن کوچک امکان ایجاد مه بر فراز باغها، جنگلها و مزارع بزرگ را فراهم کند.
وی با بیان اینکه نرم افزاری به همراه این پهپاد توسط این شرکت طراحی شده است، گفت: نرم افزار این محصول تمامی نیازهای کشاورزان از آماده سازی زمین تا برداشت و فروش محصولات را پشتیبانی میکند.
رزاقی درباره مراحل استفاده از پهپاد در زمینهای کشاورزی خاطر نشان کرد: با استفاده از نقشههای ماهوارهای، زمان دقیق کشت پیش بینی میشود. با توجه به آب و هوای اقلیم منطقه، برنامه کشت ارائه میدهد. در مرحله داشت، امکانات هواشناسی و خدمات پهپادی، به کشاورز در مدیریت مزرعه کمک میکند. با استفاده از آنالیز نقشههای حرارتی، زمان بندی برداشت محصول را اعلام میکند.
نماینده این شرکت از مزایای استفاده از پهپاد طراحی شده گفت: صرفه جویی ۳۰ درصد در نهادههای کشاورزی و کاهش ۹۷ درصدی در مصرف آب از مزیتهای این پهپاد کشاورزی است.
وی عنوان کرد: در مناطقی که صعب العبور هستند و امکان استفاده از تجهیزات کشاورزی وجود ندارد، پهپادها میتوانند کشاورزان را در سمپاشی یاری میکند.
به گفته این محقق، اراضی که به تازگی آبیاری شده لازم است بلافاصله سمپاشی انجام شود و پهپادهای ساخته شده به خوبی میتوانند این مأموریت را اجرایی کنند.
رزاقی اضافه کرد: این پهپاد قادر است در هر ۷ دقیقه یک هکتار از اراضی کشاورزی را سمپاشی کند. بسیاری از افرادی که در معرض سمپاشی قرار میگیرند مبتلا به سرطان میشوند ولی این پرندهها بدون حضور انسان میتوانند فرآیند سمپاشی را اجرایی کنند.
وی تاکید کرد: با استفاده از این پهپاد سطح زیر کشت افزایش مییابد به گونهای که کاربرد آن منجر به افزایش ۱۰ درصدی عملکرد اراضی خواهد شد؛ چرا که سمپاشی از بالای مزرعه صورت میگیرد و ادوات کشاورزی وارد اراضی کشاورزی نمیشود تا کوبیدگی و له شدگی محصولات را به همراه داشته باشد.
وی ارتفاع پروازی این پهپاد را ۵۰ متر عنوان کرد گفت: این پهپادها با حجم مخازن ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۳۰ لیتری طراحی شده است و نازلهای آنها میکرونر و قابلیت تنظیم ذره را دارند و میتواند قطر ذرات سم را تا ۲۰۰ میکرون تنظیم کرد.
به گفته این محقق این پهپادها الکترواستاتیک هستند و ذرات را باردار میکنند. این قابلیت موجب میشود که وقتی ذرات بر روی برگها قرار میگیرند، به سرعت جذب برگ میشوند.
محقق این شرکت خاطر نشان کرد: برد این پرندها هزار متر است و در هر بار پرواز ۱.۵ تا ۲ هکتار را سمپاشی کند و هر ۱۰ لیتر یک هکتار را پوشش میدهد.
وی اظهار کرد: جدیدترین محصول این شرکت طراحی و ساخت ماژول گرده افشان به منظور انجام فرایند لقاح مصنوعی در باغات است.
وی با بیان اینکه نمونه اولیه آن مأموریت خود را در باغهای گردو و نخلستانهای کشور با موفقیت به پایان رسانده، گفت: طراحی و ساخت این ماژول به صورت بومی و توسط نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی معتبر کشور انجام شده است.
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