جهش تولید برنج با مکانیزه شدن/ پرواز ۲۰ پهپاد در مزارع مازندران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حسن قمی نجارده: چندسالی است که استفاده از پهپاد و فناوری‌های نوین در حوزه کشاورزی در مازندران مرسوم شده است و امسال نیز طبق برنامه ریزی ها ۲۰ فروند پهپاد به ناوگان کشاورزی استان افزوده می‌شود.

صرفه جویی در سوخت، کاهش مصرف سموم، افزایش بهره وری و ارتقای کیفیت تولیدات از جمله مزیت‌های استفاده از پهپادها و سیستم‌های نوین در حوزه کشاورزی است. کشاورزان استان در دو سال گذشته با استفاده از پهپادهای فوق سبک تلاش کردند از این فناوری برای ارتقای تولیدات بهره گیری کنند.

امسال ۲۱۵ هزار هکتار از شالیزارهای مازندران به زیر کشت برنج رفت که از این میزان ۱۱۵ هزار هکتار به شیوه سنتی و مابقی به صورت مدرن و مکانیزه کشت شده است. همچنین در بیش از ۱۶۷ هزار هکتار از شالیزارهای استان ارقام محلی کشت شده است.

مهمترین کاربرد استفاده از پهپاد در مازندران سمپاشی مزارع است و به گفته مجید بهادری معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران در سال جاری مبارزه با آفت کرم ساقه خوار برنج در ۳۹ هزار و ۲۰۰ هکتار از مزارع شالیزاری استان انجام شد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مبارزه با علف‌های هرز در ۴۰۳ هزار و ۶۳۴ هکتار و بلاست برگ در ۱۲ هزار و ۸۵۰ هکتار از زمین‌های شالیزاری مازندران صورت گرفت و برای حمایت از کشاورزان شالیکار، ۸۸۶ تن بذر گواهی شده برنج و ۶۸ هزار و ۴۷۴ تن انواع کود شیمیایی در مزارع شالیزاری استان توزیع و مصرف شد.

مزارع و شالیزارهای قائمشهر نیز به مرحله برداشت نزدیک شده است و در سال جاری برخی از کشاورزان با استفاده از ناوگان هوایی و مدرن اقدام به سمپاشی مزارع و شالیزارهای کرده‌اند.

مجید جعفری مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر با بیان اینکه مقابله با بیماری بلاست و آفت کرم ساقه خوار در شالیزارها در دست اقدام است، به خبرنگار مهر گفت: امسال کشاورزان منطقه با استفاده از پهپاد اقدام به سمپاشی مزارع کردند.

کاهش ۳۰ درصدی مصرف سم، افزایش سرعت عمل با دقت بالا، پاشیدن یکنواخت سم روی گیاه برنج، صرفه جویی در مصرف آب و از همه مهم‌تر از بین رفتن خسارت احتمالی ناشی از ورود نیروی انسانی از جمله مزایا است

وی کاهش ۳۰ درصدی مصرف سم، افزایش سرعت عمل با دقت بالا، پاشیدن یکنواخت سم روی گیاه برنج، صرفه جویی در مصرف آب و از همه مهم‌تر از بین رفتن خسارت احتمالی ناشی از ورود نیروی انسانی به همراه تجهیزات و امکانات سمپاشی به داخل مزارع را از مزایای سمپاشی با پهپاد اعلام کرد.

به گفته جعفری، پهپادها قادر هستند هر هکتار مزرعه را بین ۱۰ تا ۲۰ دقیقه سمپاشی کنند و در کاهش مصرف سموم نیز تأثیر زیادی دارند.

مکانیزه شدن شیوه کشت، داشت و برداشت محصولات زراعی نیازمند ارتقای وضعیت ناوگان کشاورزی در استان است و در سال جاری تسهیلاتی برای خرید ادوات کشاورزی مدرن از جمله پهپاد در مازندران اختصاص یافته است.

مازندران با تولید هفت میلیون تنی محصولات کشاورزی، چهار برابر میانگین تولید کشور را دارد که توانسته با ۱۰ درصد ارزش افزوده محصولات کشاورزی، رتبه نخست را در کشاورزی اقتصادی دارا باشد.

عزیزاله شهیدی‌فر رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: امسال تیم ۱۰۵ نفره تحقیقات در مراکز جهاد کشاورزی، محققان و مروجین وارد عرصه‌های کشاورزی و روستاها شدند تا بتوانیم از این طریق شاهد افزایش کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی باشیم.

وی استفاده از فناوری‌های نوین برای کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی را از رویکردهای وزارت جهادکشاورزی معرفی کرد و افزود: پهپاد سمپاش یکی از تکنولوژی‌های نوین است که با استفاده از آن می‌توان در مدت کوتاه، حجم زیادی از مزارع را سمپاشی کرد.

پرواز ۲۰ پهپاد کشاورزی در مازندران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران به وجود انواع آفات و اهمیت مبارزه شیمیایی با آن در مازندران اشاره کرد و گفت: پهپادهایی با قابلیت بذر و کود پاشی نیز وجود دارد که مورد توجه برای به کارگیری در کشاورزی مازندران است.

وی با بیان اینکه اولویت اصلی بخش کشاورزی بر روی تولید محصولات استراتژیک مانند گندم، دانه روغنی و برنج است، گفت: زهکشی اراضی کشاورزی از موارد مهمی است که در بخش کشاورزی باید جدی‌تر از قبل به آن پرداخته شود و نیمی از اراضی شالیزاری در کشت دوم به علوفه اختصاص پیدا کند تا مشکل این نهاده در استان رفع شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: مکانیزاسیون یکی دیگر از دغدغه‌های جدی در بخش کشاورزی است که تا رسیدن به اوج آن راه زیادی وجود دارد و مکانیزاسیون را نباید تنها در کاشت، داشت و برداشت ببینیم بلکه باید نسبت به افزایش پهپادهای کشاورزی تلاش کنیم تا سبب کاهش آفات و بیماری‌ها شود.

این مسئول اضافه کرد: مازندران جزو اولین استان‌هایی بود که سال گذشته ۱۲ پهپاد را وارد ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی استان کرد و تلاشمان بر این است امسال به ۲۰ پهپاد افزایش پیدا کند.

شهیدی‌فر با بیان اینکه مازندران هر ساله ۳۰۰ هزار تن صادرات محصولات کشاورزی دارد که سال گذشته ۴۱۵ هزار تن محصولات کشاورزی از مازندران به خارج کشور صادر شد، ادامه داد: سال گذشته ۵۴ درصد رشد اقتصادی در کشور مرهون بخش کشاورزی بوده است.

سالانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن شلتوک و یک میلیون و ۵۰ هزار تن برنج در مازندران تولید می‌شود که مکانیزه شدن تولید در افزایش و بهبود عملکرد آن تأثیر بسزایی خواهد داشت.