به گزارش خبرگزاری مهر، شماره ۲۴ مجله «سیاست نامه» با تصویری از بهرام بیضایی منتشر شد. در این شماره از مجله که ویژه پاییز ۱۴۰۱ محسوب می‌شود، پرونده اصلی سیاست‌نامه به بهانه توجه ویژه بیضایی به زنان در آثارش به این اندیشمند ایرانی اختصاص داده شده است.

در این پرونده علاوه بر یادداشتی از سردبیر سیاست‌نامه با عنوان «به نام زن»، مقالاتی با محوریت نظریه ایران در اندیشه بیضایی منتشر شده که از جمله آنها می‌توان به مقاله «سیمای فیلسوف نمایشنامه‌نویس ایران» نوشته نگین نوریان دهکردی، «بهرام بیضایی و سیالیت مفهوم ایران» نوشته محسن علوی‌پور، «تخالف در تاریخ‌نویسیِ دوره ایرانی و اسلامی «نوشته امیر برهان، «اثبات نظریه تداوم فرهنگی ایران» نوشته مهدی روزخوش، «اسطوره معاصر زیباشناسی ایرانی» نوشته جواد رنجبر درخشیلر، «راز بقای ایران» نوشته محمد عثمانی و «میزبان اصیل اسطوره ها» نوشته محمد بروزیی اشاره کرد. در این پرونده وحید آگاه نیز در یادداشتی نگاهی به چریکه تارای بهرام بیضایی انداخته است.

از پرونده‌های دیگر شماره بیست و چهارم سیاست‌نامه پرونده‌ای به مناسبت انتشار قریب‌الوقوع ترجمه فارسی کتاب مشروعیت دوران مدرن هانس بلومنبرگ توسط زانیار ابراهیمی است که در آن ابراهیمی در مطلبی با عنوان «مسئله سکولاریزاسیون» مناقشه کارل لوویت و هانس بلومنبرگ در باب مشروعیت دوران مدرن را به رشته تحریر درآوده است. «علیه دیرهنگامی» نیز عنوان مطلبی از ریچارد رورتی در همین پرونده است که متکفل مروری بر کتاب مشروعیت دوران مدرن است. «ساختن تاریخ برای تبرئه خداوند؟» و «علاقه به چیزهای نادیدنی در جهان» عنوان ترجمه فارسی دو فقره از کتاب هانس بلومنبرگ است که پیش از انتشار در قالب کتاب توسط زانیار ابراهیمی در سیاست‌نامه منتشر شده است. مصاحبه با جو پل کرول و زانیار ابراهیمی نیز از دیگر مطالب خواندنی این بخش به شمار می‌رود.

بخش «خبرنامه» نیز که رویدادهای علم سیاست ایران به قلم حامد زارع سردبیر مجله است آغاز می‌شود. از خواندنی‌ترین بخش‌های خبرنامه روایت زارع از سیر فراز و فرود گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید و همچنین گزارش او از مراسم سالگرد دکتر احمد گل‌محمدی است. پس از خبرنامه، سرمقاله ناصر سلطانی، عضو شورای علمی مجله آمده که در آن راه حل پیشنهادی قانون اساسی برای خروج از بحران ناشی از درگذشت مهسا امینی و جنبش اعتراضی شکل‌گرفته پس از آن است. سپس بخش یادنامه آغاز می‌شود که خود مشتمل بر دو بخش است. بخش اول دربرگیرنده مطالبی درباره نسبت قانون، دموکراسی و سنت با نهاد سلطنت در بریتانیا به مناسبت درگذشت ملکه الیزابت دوم است. بخش دوم نیز به مناسبت درگذشت میخائیل گورباچف حاوی مطالبی درباره روسیه پس از فروپاشی و نسبت آن با روسیه پس از پوتین است.

همچنین گفتگویی مفصل درباره زندگی و کارنامه علمی کیومرث اشتریان نیز با او داشته که متن کامل آن در بخش دیدار منتشر شده است. در بخش یادداشت هم مطلبی با عنوان «چهره گمنام فرهنگ نخعی» از رسول جعفریان استاد دانشگاه تهران آمده است. از دیگر بخش‌های شماره بیست و چهارم سیاست‌نامه بخش کارنامه است که در آن مقاله‌ای از محمد منصور هاشمی با عنوان «از تصوف تا تفکر» جستاری درباره‌ی جایگاه آثار نصرالله پورجوادی در تاریخ اندیشه‌ی ایران معاصر و همچنین گفتگویی بلند با استاد پورجوادی با عنوان «جهاد، تروریسم، تصوف» منتشر شده است.

بخش درس گفتار نیز از دیگر بخش‌های مجله است. در این بخش فرهنگ رجایی استاد شناخته شده علم سیاست در آمریکای شمالی، بخش سوم درس‌گفتار چیستی دانشگاه خود را با عنوان «جمهوری‌های چندگونه دانشگاهی در تاریخ جهان‌داری» برای نشر در اختیار سیاست‌نامه قرار داده است. بخش سوم درس‌هایی از حقوق بین الملل برای ایران نیز با عنوان «دولت-ملت سازی و برساختن وفاداری» به قلم حیدرعلی تیموری استادیار دانشگاه تهران در بخش درس گفتار آمده است.

در بخش ترجمه هم متن بلندی از الی کدوری با عنوان «جمهور خدا» توسط محسن قائم‌مقامی به فارسی برگردانده شده است. علاوه بر آن مقاله «سیاست و آکادمی: رابطه‌ای نامشروع؟» نوشته مارتین کریمر؛ سردبیر میدل ایست کوارترلی نیز درباره الی کدوری به قلم قائم‌مقامی ترجمه شده است. همین مترجم در مقدمه‌ای با عنوان «شکارچی شبه کمونیسم و رادیکالیسم» مختصری درباره الی کدوری و اینکه چرا «روایت چتم‌هاوس» مهم است؟ ارائه داده است.