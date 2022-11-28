چگونه به فرد قطع عضو شده کمک کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود یاوری، به مهم‌ترین نکات اورژانسی در مواجهه با فردی‌که دچار قطع عضو شده پرداخت و اظهار داشت: عمدتاً ضایعات قطع عضو اندام‌ها توسط دستگاه‌های صنعتی و در کارخانه‌ها و یا تصادف و گاهی توسط اشیا تیز مثل شمشیر و یا چاقو اتفاق می‌افتد.

وی افزود: اگر با فردی‌که دچار قطع عضو شده روبه‌رو شدید، اولین توصیه این است که آرامش خود را حفظ کرده تا بتوانید به مصدوم کمک کنید.

یاوری با تاکید بر اینکه نجات جان بیمار یا مصدوم، اولویت دارد، گفت: اگر از محل قطع عضو خونریزی واضحی می‌بیند، جلوی خونریزی را با هر مکانیسم ممکن بگیرید، مثلاً دست خود را روی محل گذاشته و فشار دهید یا با کمک دستمال و روسری تمیز عضو قطع شده را ببندید.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: اگر فردی دچار قطع عضو شد، فوراً با اورژانس تماس بگیرید، سپس تا زمانی‌که متخصصان اورژانس به محل حادثه می‌رسند، عضو قطع شده را داخل دستمال تمیزی که ترجیحاً با آب یا سرم مرطوب شده بگذارید، سپس عضو را داخل پلاستیکی که هوای آن را تخلیه کرده‌ایم قرار دهید و آن را گره بزنید یا با کمک نخ محکم ببندید.

یاوری اضافه کرد: پلاستیک را داخل ظرفی که عضو قطع شده به خوبی در آن جای بگیرد قرار دهید، ظرف را حاوی آب کرده و مقداری یخ داخل آن بریزید.

وی گفت: عضو قطع شده باید داخل پلاستیک محکم بسته شده و شناور در آب و یخ باشد، بهتر است تاریخ و ساعت قرار دادن عضو در ظرف حاوی آب و یخ قید شود.