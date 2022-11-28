آمازون برای پایان یافتن ۲ تحقیق «آنتی تراست» به اروپا باج می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمازون احتمالاً تا پایان سال میلادی ۲۰۲۲ میلادی ۲ تحقیق آنتی تراست علیه خود در اتحادیه اروپا را پایان دهد. این شرکت حاضر شده با اعطای امتیازاتی نگرانی ها درباره استفاده از داده های کاربران را برطرف کند.

به گفته منابع آگاه تسویه تحقیقات در اتحادیه اروپا به معنای آن است که شرکت از جریمه ای تا سقف ۱۰ درصد درآمد جهانی خود اجتناب کند.

این غول خرده فروشی آنلاین متهم شده بود که با سواستفاده از حجم عظیم قدرت، فعالیت و داده هایی که در اختیار دارد، محصولات تولیدی خود را ترویج می کند و به مزیتی ناعادلانه بر فروشندگان رقیبی دست یافته که در پلتفرمش فعالیت می کنند.

در راستای همین تحقیقات، آمازون در ماه جولای ۲۰۲۲ اعلام کرد از استفاده از داده های فروشندگان برای کسب وکار خود استفاده نمی کند. پس از آن کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار بازخورد رقبا و مشتریان درباره این اقدام پلتفرم شد و در نهایت اعلام کرد آمازون باید امتیازات بیشتری اعطا کند.

به گفته یک منبع آگاه این شرکت آمریکایی طیف اطلاعاتی که از آنها استفاده نمی کند را گسترش داده است. به گفته او امکان دارد تصمیم اتحادیه اروپا درباره تسویه تحقیقات تا پایان سال جاری میلادی اعلام شود.