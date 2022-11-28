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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۶

فرماندار شهرستان بهار:

روستاهای اشتغال محور ایجاد و تقویت شوند

روستاهای اشتغال محور ایجاد و تقویت شوند

همدان_فرماندار شهرستان بهار بر ایجاد و تقویت روستاهای اشتغال محور تاکید کرد و گفت: با همکاری ادارات و بخشداران باید به زودی شاهد خوشه‌های تولیدی بیشتری در شهرستان باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح اله نباتی در ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان با اشاره به ارائه گزارش دستگاه‌های مختلف در زمینه اشتغال زایی به ضرورت پیگیری و رصد مستمر برای به نتیجه رسیدن طرح‌های مختلف تاکید کرد.

وی در ادامه به توانمندی‌های شهرستان در صنعت، کشاورزی و معادن اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزی صحیح و ارائه مشوق‌های مناسب برای سرمایه گذاران، می‌توان شاهد رونق کسب و کار و ایجاد مشاغل جدید در شهرستان بهار بود.

نباتی از همه ادارات دخیل در بحث اشتغال خواست طرح‌های خود را برای ایجاد و تقویت روستاهای اشتغال محور با هماهنگی بخشداران، ارائه دهند تا به زودی شاهد خوشه‌های تولیدی بیشتری در شهرستان باشیم.

فرماندار شهرستان بهار در پایان یادآور شد: مسائل جوانان از جمله مسکن، اشتغال و ازدواج در صدر توجه دولت سیزدهم است.

کد مطلب 5641775

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