روستاهای اشتغال محور ایجاد و تقویت شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، روح اله نباتی در ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان با اشاره به ارائه گزارش دستگاه‌های مختلف در زمینه اشتغال زایی به ضرورت پیگیری و رصد مستمر برای به نتیجه رسیدن طرح‌های مختلف تاکید کرد.

وی در ادامه به توانمندی‌های شهرستان در صنعت، کشاورزی و معادن اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزی صحیح و ارائه مشوق‌های مناسب برای سرمایه گذاران، می‌توان شاهد رونق کسب و کار و ایجاد مشاغل جدید در شهرستان بهار بود.

نباتی از همه ادارات دخیل در بحث اشتغال خواست طرح‌های خود را برای ایجاد و تقویت روستاهای اشتغال محور با هماهنگی بخشداران، ارائه دهند تا به زودی شاهد خوشه‌های تولیدی بیشتری در شهرستان باشیم.

فرماندار شهرستان بهار در پایان یادآور شد: مسائل جوانان از جمله مسکن، اشتغال و ازدواج در صدر توجه دولت سیزدهم است.