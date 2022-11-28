آمار فاجعه بار«دی بروین» مقابل تیم ملی فوتبال مراکش

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر روز یکشنبه با انجام بازی‌های گروه E و F پیگیری شد. در گروه F، تیم‌های ملی مراکش و بلژیک به مصاف هم رفتند که در نهایت مراکش با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید.

«کوین دی بروین» بازیکن تیم ملی بلژیک که یکی انتظار می رفت یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان این تیم باشد و بتواند به پیروزی تیمش کمک کند، در این دیدار روز بدی را سپری کرد و آمار بسیار عجیبی از خود به جا گذاشت.

در جریان این بازی، ستاره بلژیکی ۲۷ بار توپ را از دست داد و هیچ دربیل موفقی نداشت. دی بروین همچنین نتوانست حتی یک شوت به سمت دروازه حریف داشته باشد.