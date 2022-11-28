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۷ آذر ۱۴۰۱، ۸:۴۹

جام جهانی ۲۰۲۲ - قطر

آمار فاجعه بار«دی بروین» مقابل تیم ملی فوتبال مراکش

آمار فاجعه بار«دی بروین» مقابل تیم ملی فوتبال مراکش

ستاره تیم ملی فوتبال بلژیک در دیدار این تیم برابر مراکش عملکرد ضعیفی داشت و آمار فاجعه باری را از خود به جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر روز یکشنبه با انجام بازی‌های گروه E و F پیگیری شد. در گروه F، تیم‌های ملی مراکش و بلژیک به مصاف هم رفتند که در نهایت مراکش با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید.

«کوین دی بروین» بازیکن تیم ملی بلژیک که یکی انتظار می رفت یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان این تیم باشد و بتواند به پیروزی تیمش کمک کند، در این دیدار روز بدی را سپری کرد و آمار بسیار عجیبی از خود به جا گذاشت.

در جریان این بازی، ستاره بلژیکی ۲۷ بار توپ را از دست داد و هیچ دربیل موفقی نداشت. دی بروین همچنین نتوانست حتی یک شوت به سمت دروازه حریف داشته باشد.

کد مطلب 5641779

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