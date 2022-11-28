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۷ آذر ۱۴۰۱، ۹:۱۴

بعد از محرومیت‌های بین المللی؛

انتقال فدراسیون فوتبال روسیه به آسیا جدی‌تر شد

انتقال فدراسیون فوتبال روسیه به آسیا جدی‌تر شد

رئیس فدراسیون فوتبال روسیه گفت: اکنون فرصتی است که باید به حضور در فوتبال آسیا فکر کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری‌های روسی به نقل از «الکساندر دیوکوف» رئیس فدراسیون روسیه گزارش دادند که این فدراسیون ممکن است به جای اتحادیه فوتبال اروپا، به کنفدراسیون فوتبال آسیا فکر کند.

دیوکوف گفت: چند ماه پیش گفتم که انتخاب آسیا برای ما زودهنگام است. اما اکنون فرصتی است که باید به آن فکر کنیم.

فدراسیون بین المللی (فیفا) و اتحادیه اروپا (یوفا) در ماه فوریه گذشته تصمیم گرفتند که همه تیم‌های روسی اعم از تیم‌های ملی و باشگاهی را به دلیل حمله نظامی این کشور به اوکراین، از شرکت در رقابت‌های خود محروم کنند.

دیوکوف گفت: من هنوز با نمایندگان آسیا صحبت نکرده‌ام زیرا یوفا وجود دارد. آنها ما را عضوی از خانواده اروپایی می‌دانند و مذاکره کردن در این شرایط برایمان مناسب نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیفا و یوفا تاکنون واکنشی به تصمیم فدراسیون فوتبال روسیه نشان نداده‌اند.

کد مطلب 5641787

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