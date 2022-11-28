کاهش ۶۰ درصدی تلفات تصادفات پایتخت با اجرای طرح ایمنی ترافیک

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام معینی با بیان اینکه یکی از شاخص‌ترین طرح‌ها در بخش حمل و نقل، حوزه ایمنی ترافیک است، گفت: سالیانه به طور میانگین نزدیک به ۶۰ نفر فوتی و ۲۰ هزار تصادف منجر به جرح در تهران به ثبت می‌رسد که ضررهای اقتصادی و اجتماعی را برای شهر به دنبال دارد.

مدیر گروه مطالعات حمل و نقل و ترافیک مرکز مطالعات با اعلام اینکه تا امروز در هیچ یک از شهرهای کشور برنامه مصوب و چارچوب خاصی برای اقدام و زمینه‌سازی در خصوص ترافیک نداشته‌ایم، گفت: طرح مطالعاتی ما، چارچوب برنامه عملیاتی را برای ایمن‌سازی ترافیکی و ارتقا ایمنی در بازه ۱۰ ساله در دستور کار قرار داده است. هدف این است که در پنج سال اول، تلفات ۴۰ درصد و تا پایان ۱۰ سال ۶۰ درصد کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه در مرحله دوم به دنبال این هستیم که تصادفات جرحی ۲۵ درصد کاهش یابد، خاطرنشان کرد: این طرح در مرحله سوم پیش‌بینی کرده که تصادفات مربوط به عوامل و نیروهای شهری و همچنین تصادفات ناشی از نقص راه را به صفر برساند. این برنامه تهیه شده و در فرآیند تصویب در شورای عالی ترافیک قرار دارد و برنامه مورد نظر می‌تواند به عنوان سند بالادستی مورد استفاده قرار بگیرد.

معینی با اعلام اینکه در خصوص ایمنی ترافیک دوره‌ای و سلیقه‌ای عمل شده و موارد تفکیک نشده بود، بیان کرد: اقدامات در این راستا به اداره کل مهندسی ایمنی ترافیک خلاصه شده و در معاونت‌های ترافیک مناطق محدود بوده است. در طرح مطالعاتی ایمنی ترافیک، تقسیم وظایف صورت گرفته و از یک ایمن‌سازی ساده فراتر است. پلیس راهور و اداره کل مهندسی ایمنی ترافیک و مشاور طرح در این راستا مشارکت دارند.

مدیر گروه مطالعات حمل و نقل و ترافیک مرکز مطالعات با بیان اینکه تا امروز معیار مشخصی برای شناسایی نقاط پر تصادف شهری وجود نداشته است، تصریح کرد: این حوزه مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس آن شعاع ۱۵۰ متری بزرگراهی و شعاع ۵۰ متری در معابر غیر بزرگراهی را در نظر گرفته‌ایم. معابر بر اساس ۶ امتیاز به عنوان نقاط پرتصادف معرفی می‌شوند که این امتیاز به گونه‌ای است که هر تصادف جرحی یک امتیاز و هر تصادف فوتی معادل سه تصادف جرحی محسوب می‌شود و به عدد ۶ می‌رسد.

وی عنوان کرد: سعی کردیم تصادفات جرحی را پیش فرض قرار دهیم؛ چرا که ممکن است به دلیل اینکه تصادفات فوتی به طور خاص رخ می‌دهد، گمراه کننده باشد.

معینی در پایان تاکید کرد: پس از تصویب طرح، بازه ۱۰ ساله آغاز می‌شود و قرار بر این است هر ۶ ماه یک بار پایش شود.