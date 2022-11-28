به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، جلسه کمیته فنی وزارت کشور برای استفاده از خودروهای برقی در حمل و نقل عمومی به خصوص تاکسی برقی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

سید شهریار زینی مدیر گروه توسعه فناوری های نوین خودرویی ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در این جلسه گفت: با عنایت به طراحی و ساخت نمونه خودروهای برقی، ارتقاء ظرفیت علمی و فنی این شرکتها و تولید قطعات با فناوری بالا (هایتک) توسط شرکتهای دانش بنیان داخلی، می توان گفت که کشور آمادگی تولید و تجاری سازی این خودروها را دارد.

وی با تاکید بر اینکه به همین دلیل وجود بهره بردار جهت عقد قرارداد با خودروسازان ضروری است، گفت: این امر می تواند منجر به شکل گیری بازاری برای فروش این خودروها شود.

وی افزود: از آنجا که تاکید بر تامین نیاز اتحادیه تاکسیرانی بر استفاده از توانمندی داخلی است، آشنایی با توانمندی شرکت‌های داخلی را آغاز کردیم.

زینی خاطر نشان کرد: در فرایند ساخت نمونه خودرو تارا برقی، پروژه های متعددی برای داخلی سازی اقلام و قطعات برقی آن که فناوری بالائی نیز دارند، انجام شده است.

به گزارش مهر، در این جلسه، اتحادیه تاکسیرانی وزارت کشور جهت عقد قرارداد و خرید این تاکسی ها اعلام آمادگی کرد.