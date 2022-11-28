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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۰۱

یک مقام مسئول در معاونت علمی:

خودروهای برقی در حمل‌ونقل عمومی به کار گرفته می شود

خودروهای برقی در حمل‌ونقل عمومی به کار گرفته می شود

مدیر گروه توسعه فناوری های نوین خودرویی ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی گفت:خودروهای برقی در حمل‌ونقل عمومی به کار گرفته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، جلسه کمیته فنی وزارت کشور برای استفاده از خودروهای برقی در حمل و نقل عمومی به خصوص تاکسی برقی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

سید شهریار زینی مدیر گروه توسعه فناوری های نوین خودرویی ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در این جلسه گفت: با عنایت به طراحی و ساخت نمونه خودروهای برقی، ارتقاء ظرفیت علمی و فنی این شرکتها و تولید قطعات با فناوری بالا (هایتک) توسط شرکتهای دانش بنیان داخلی، می توان گفت که کشور آمادگی تولید و تجاری سازی این خودروها را دارد.

وی با تاکید بر اینکه به همین دلیل وجود بهره بردار جهت عقد قرارداد با خودروسازان ضروری است، گفت: این امر می تواند منجر به شکل گیری بازاری برای فروش این خودروها شود.

وی افزود: از آنجا که تاکید بر تامین نیاز اتحادیه تاکسیرانی بر استفاده از توانمندی داخلی است، آشنایی با توانمندی شرکت‌های داخلی را آغاز کردیم.

زینی خاطر نشان کرد: در فرایند ساخت نمونه خودرو تارا برقی، پروژه های متعددی برای داخلی سازی اقلام و قطعات برقی آن که فناوری بالائی نیز دارند، انجام شده است.

به گزارش مهر، در این جلسه، اتحادیه تاکسیرانی وزارت کشور جهت عقد قرارداد و خرید این تاکسی ها اعلام آمادگی کرد.

کد مطلب 5641874

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