۱۱۲ حلقه چاه غیرمجاز در استان زنجان مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل افشاری روز دوشنبه افزود: با مسدود کردن این چاه‌ها، حدود چهار میلیون مترمکعب منابع آب صرفه جویی شد.

وی ادامه داد: بیش از پنج هزار حلقه چاه فاقد پروانه در استان شناسایی شده است که سالانه بالغ بر ۲۴۳ میلیون مترمکعب آب از طریق این چاه‌ها تخلیه می‌شود.

دبیر شورای حفاظت منابع آب استان زنجان با بیان اینکه این استان هفت دشت ممنوعه دارد، گفت: در دشت‌های ممنوعه به دلیل افت سطح آب زیرزمینی و پایین آمدن کیفیت منابع آبی، مجوز و پروانه جدید برای بهره برداری صادر نمی‌شود.

افشاری با بیان اینکه وضعیت دشت ابهر و زنجان نسبت به سایر دشت‌ها بحرانی‌تر است، اظهار داشت: سطح آب سفره‌های آب زیرزمینی در دشت ابهر سالانه حدود یک ونیم متر افت دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان به وضعیت سد تهم به عنوان یکی از منابع عمده تأمین آب شرب شهر زنجان اشاره کرد و گفت: مخزن این سد در مقایسه با سال گذشته ۵۵ درصد کاهش دارد، امسال فقط ۱۷ درصد از مخزن این سد پر است در حالی که سال گذشته در این مقطع ۳۸ درصد آب در مخزن این سد موجود بود.