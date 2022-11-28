توافق با نیروهای مسلح برای تامین زمین نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ تقی رضایی، سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن درباره راهکارهای در نظر گرفته شده برای تأمین اراضی در استان‌هایی که کمبود زمین دارند، اظهار کرد: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در برخی استان‌ها با معضل کمبود زمین مواجه شدیم که برای رفع این مشکل، سه راهکار در نظر گرفته شد.

سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن خاطر نشان کرد: توافق با مالکین بخش خصوصی و تعاونی‌ها، شهرک سازی در خارج از حرائم شهرها و استفاده از زمین‌های دولتی و توافق با نیروهای مسلح از جمله سپاه و ارتش، سه روش تأمین زمین برای جبران کمبود اراضی در طرح نهضت ملی مسکن است.

به گفته رضایی، استان‌هایی مثل کردستان، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام دارای کمبود زمین هستند.

وی افزود: توافق اولیه با نیروهای مسلح برای تأمین بالغ بر ۵ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی اتجام شده و این زمین‌ها در مرحله تغییر کاربری قرار دارند.

گفتنی است، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ساخت ۴ میلیون مسکن تا پایان چهار سال دولت شده است و طبق گفته‌های وزیر راه و شهرسازی، در شهرهایی که زمین به میزان کافی وجود دارد، واحدهای مسکونی به صورت ویلایی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و یا زمین به متقاضیان در گروه‌های دو تا چهار نفره به صورت ۲ ساله اجاره داده می‌شود تا با سلیقه خود خانه بسازند و در صورت ساخت، ۹۷ سال دیگر اجاره آن تمدید می‌شود.