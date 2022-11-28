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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۹

سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد؛

توافق با نیروهای مسلح برای تامین زمین نهضت ملی مسکن

توافق با نیروهای مسلح برای تامین زمین نهضت ملی مسکن

سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن از توافق با نیروهای مسلح برای تأمین زمین به منظور استفاده از طرح نهضت ملی مسکن خبر داد که در مراحل تغییر کاربری قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ تقی رضایی، سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن درباره راهکارهای در نظر گرفته شده برای تأمین اراضی در استان‌هایی که کمبود زمین دارند، اظهار کرد: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در برخی استان‌ها با معضل کمبود زمین مواجه شدیم که برای رفع این مشکل، سه راهکار در نظر گرفته شد.

سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن خاطر نشان کرد: توافق با مالکین بخش خصوصی و تعاونی‌ها، شهرک سازی در خارج از حرائم شهرها و استفاده از زمین‌های دولتی و توافق با نیروهای مسلح از جمله سپاه و ارتش، سه روش تأمین زمین برای جبران کمبود اراضی در طرح نهضت ملی مسکن است.

به گفته رضایی، استان‌هایی مثل کردستان، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام دارای کمبود زمین هستند.

وی افزود: توافق اولیه با نیروهای مسلح برای تأمین بالغ بر ۵ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی اتجام شده و این زمین‌ها در مرحله تغییر کاربری قرار دارند.

گفتنی است، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ساخت ۴ میلیون مسکن تا پایان چهار سال دولت شده است و طبق گفته‌های وزیر راه و شهرسازی، در شهرهایی که زمین به میزان کافی وجود دارد، واحدهای مسکونی به صورت ویلایی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و یا زمین به متقاضیان در گروه‌های دو تا چهار نفره به صورت ۲ ساله اجاره داده می‌شود تا با سلیقه خود خانه بسازند و در صورت ساخت، ۹۷ سال دیگر اجاره آن تمدید می‌شود.

کد مطلب 5641910

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