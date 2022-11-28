۲۵۰۰ پرونده تخلف صنفی در استان بوشهر به تعزیرات حکومتی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برخورد با تخلف صنفی اعم از گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور و… در دستور کار است.

وی بازرسی و نظارت بر بازار را بسیار مهم دانست و اضافه کرد: طی هشت ماهه سال جاری تعداد ۱۵ هزار ۳۹۷ فقره بازرسی بر نحوه عرضه کالا و خدمات واحدهای صنفی صورت گرفته است.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بیان کرد: حدود ۲ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده تخلف به ارزش ۹۵ میلیارد ریال جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

کشاورز با اشاره به اهمیت موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و بررسی احصاء چالش‌های نحوه عرضه کالا و خدمات بیان کرد: گشت‌های مشترک بازرسی و نظارت با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط جهت چگونگی عرضه کالا در سطح بازار استان انجام شده است.

وی ادامه داد: از مجموع ۱۵ هزار و ۳۹۷ مورد بازرسی، هفت هزار و ۷۲۰ فقره بازرسی نوبه‌ای، چهار هزار و ۳۲۸ فقره طرح‌های نظارتی نظیر عید نوروز، ماه مبارک رمضان و غیره، هزار و ۵۲۹ مورد شکایات مردمی و هزار و ۸۲۰ فقره گشت‌های مشترک بازرسی با حضور دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده است.