اهدای ۵۰ سری جهیزیه به نوعروسان مناطق مرزی خراسان شمالی

مجید الهی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توزیع ۵۰ سری جهیزیه به مناسبت هفته بسیج در مناطق مرزی استان، اظهار داشت: ارزش ریالی این جهیزیهها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است که به نوعروسان نیازمند در مناطق محروم مرزی اهدا شد.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: این میزان جهیزیه که هر سری به ارزش ۳۰ میلیون تومان است در شهرستان راز و جرگلان خراسان شمالی اهدا شده است.
وی افزود: جهیزیه توزیع شده شامل ۵ قلم یخچال، اجاق گاز، تلوزیون، جاروبرقی و ماشین لباسشویی است.
الهی راد ادامه داد: همچنین تا پایان هفته جاری ۸۳ سری جهیزیه دیگر در جرگلان به مددجویان نوعروس اهدا میشود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی تصریح کرد: این نهاد علاوه بر توانمندسازی مددجویان با محوریت اشتغال، ساخت مسکن را نیز برای افراد تحت پوشش در دستور کار دارد
بجنورد- مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: این نهاد به مناسبت هفته بسیج ۵۰ سری جهیزیه به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به نوعروسان نیازمند در مناطق محروم مرزی اهدا کرد.
مجید الهی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توزیع ۵۰ سری جهیزیه به مناسبت هفته بسیج در مناطق مرزی استان، اظهار داشت: ارزش ریالی این جهیزیهها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است که به نوعروسان نیازمند در مناطق محروم مرزی اهدا شد.
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