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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۴۸

مدیر روابط عمومی آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

قطع آب مناطق زیادی از شهر دوگنبدان/ ایستگاه پمپاژ آسیب دید

قطع آب مناطق زیادی از شهر دوگنبدان/ ایستگاه پمپاژ آسیب دید

یاسوج_ مدیر روابط عمومی آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: آب مناطق زیادی از شهر دوگنبدان با قطعی روبرو شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد غریبی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: آب برخی از مناطق شهر دوگنبدان به علت مشکلات ایجاد شده در ایستگاه پمپاژ خیر آباد قطع است.

وی ابراز داشت: از بامداد دوشنبه با ایجاد مشکلاتی در تابلوهای برق ایستگاه پمپاژ خیرآباد، آب شرب در بعضی از مناطق شهر دوگنبدان از جمله سه راهی، کوی کارکنان دولت و بخش مرکزی شهر دچار ٱفت فشار یا بعضاً قطعی آب شده که همکاران ما به جهت رفع ایراد و پایدار سازی آبرسانی به مردم در حال فعالیت هستند.

غریبی ضمن عذرخواهی از مردم شریف شهر دوگنبدان به واسطه این وقفه در آبرسانی، گفت: تا ساعات پایانی امروز، مشکلات موجود رفع و آبرسانی به مناطق شهر دوگنبدان به روال عادی خود برمی گردد.

مدیر روابط عمومی آبفا استان گفت: ضروری است مردم عزیز استان برای مدیریت بهتر شرایط در مواقع بحرانی حتماً مخازن آب مناسب در منازل خود پیش بینی و تعبیه کنند.

کد مطلب 5641970

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    نظرات

    • حسین IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
      0 0
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      تمام مشکلات شهر دوگنبدان ناشی از عدم سواد وپاسخگو نبودن اداره ابفا وشهرداری هست.شهر نفتخیز دوگنبدان نیاز به مسئول کارکشته وباسواد دارد باوجود این مسئولین هیچوقت مشکلات شهرمان حل نخواهد شد
    • دانش IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
      0 0
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      قطعی آب گچساران غنیمتی است برای افرادفرصت طلب وخدیع در جامعه برای انشعاب گرفتن غیرمجازازپشت کنتورآب منزل وپنهان کردن آن ازدیدومکروومکروالله والله خیرالماکرین امیدوارم مسئولین ذیربط ومتولی جوابگوی سهل انگاری اعمالشان باشند
    • IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
      0 0
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      یا برق قطعه یا گاز یا اب مسیولین زحمت نکشن از قبل اطلاع رسانی کنن... فک کن کل شبکه ابرسانی تهران و... قطع شه مگه میشه یساعت ابشون قطع شه مسخره شو دراوردن دو روز اب شهرستانو قطع کردن بعد راس راس عذرخواهی مردم شریف شرافت به خرج بدید این قطعی های اب رو اصلاح کنید...این همه سد اطراف ما و مشکل آب عجبا

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