قطع آب مناطق زیادی از شهر دوگنبدان/ ایستگاه پمپاژ آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد غریبی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: آب برخی از مناطق شهر دوگنبدان به علت مشکلات ایجاد شده در ایستگاه پمپاژ خیر آباد قطع است.

وی ابراز داشت: از بامداد دوشنبه با ایجاد مشکلاتی در تابلوهای برق ایستگاه پمپاژ خیرآباد، آب شرب در بعضی از مناطق شهر دوگنبدان از جمله سه راهی، کوی کارکنان دولت و بخش مرکزی شهر دچار ٱفت فشار یا بعضاً قطعی آب شده که همکاران ما به جهت رفع ایراد و پایدار سازی آبرسانی به مردم در حال فعالیت هستند.

غریبی ضمن عذرخواهی از مردم شریف شهر دوگنبدان به واسطه این وقفه در آبرسانی، گفت: تا ساعات پایانی امروز، مشکلات موجود رفع و آبرسانی به مناطق شهر دوگنبدان به روال عادی خود برمی گردد.

مدیر روابط عمومی آبفا استان گفت: ضروری است مردم عزیز استان برای مدیریت بهتر شرایط در مواقع بحرانی حتماً مخازن آب مناسب در منازل خود پیش بینی و تعبیه کنند.