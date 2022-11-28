به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا محدث، صبح دوشنبه در مراسم گرامیداشت هفته بسیج در دانشگاه آزاد یزد اظهار داشت: جهاد تبیین فقط به بازخوانی و بیان کردن منویات فرمانده معظم کل قوا نیست بلکه جهاد تبیین، جهادگری در جنگ هیبریدی و ترکیبی می خواهد و انسان های تک بعدی در این رسالت جایگاهی ندارند پس باید مجهز به همه موارد باشیم و در همه موارد اعم از شرایط محیطی و اقتصادی و سایبری مجهز و مسلح باشیم که بتوانیم در این مسیر جهادگرانه ایفای نقش و این فرهنگ را عملیاتی کنیم.

وی تاکید کرد: بسیج یک سازمان یا یک لباس خاص و پرونده نیست و همه افرادی که تفکر جهادی دارند در این راستا قرار می گیرند.

فرمانده سپاه الغدیر در اقشار تخصصی بسیج استان یزد تصریح کرد: از ویژگی‌ها و شاخص های یک بسیجی می توان به عنوان یک نیروی کارآمد در همه میدان ها و انسان‌ها چند وظیفه ای یاد کرد.

محدث بیان کرد: الزامات این جنگ ترکیبی را باید قبول کنیم که عصر، عصر دیجیتال و سواد رسانه ای است و لازمه باسواد بودن افراد در جامعه امروزی و نقش آفرینی در جهاد تبیین، بهره مندی از این سواد است.

وی گفت: جهاد تبیین را باید به گونه ای تبدیل به گفتمان کنیم که همه مردم احساس کنند که تمام وظیفه آنها همین است و با این نگاه، ظرفیت هی مردمی را در حوزه جهاد تبیین پای کار بیاورند.

فرمانده سپاه الغدیر در اقشار تخصصی بسیج استان عنوان کرد: اساتید و نخبگان، سفیران جهاد تبیین هستند و کلاس درس مهمترین مکانی است که می تواند در این امر تاثیرگذار باشد.

وی عنوان کرد: اساتید باید در تخصص هایی که دارند، مجهز به مسائل مرتبط با شرایط روز و پیچیدگی های آن باشند.

فرمانده سپاه الغدیر در اقشار تخصصی بسیج استان، با اشاره به کارگروه های مرکز شهید اله دادی، هم افزایی و نظام‌مند کردن ظرفیت های موجود را به جای خنثی کردن یکدیگر، عامل پیشرفت جامعه بیان کرد و حل مسائل در کف جامعه با روحیه جهادی و تعیین اولویت ها را ضروری دانست.

گفتنی است؛ برگزاری نمایشگاه دستاوردهای استادان بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی یزد در قالب شرکت های فناور و دانش بنیان با بیش از ۱۲۰ محصول جدید از دیگر برنامه های جنبی این گردهمایی بود.