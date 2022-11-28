به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستمی اظهار کرد: پنج میلیاد تومان بابت علی‌الحساب ۳۰ درصد مبلغ کل زعفران خریداری شده، است.

رئیس اداره تعاون روستایی تربت‌حیدریه در پیوند با جزئیات نحوه خرید زعفران حمایتی توسط دولت، گفت: امسال خرید حمایتی در پنج طبقه شامل زعفران نگین از قرار هر کیلویی ۴۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، شبه نگین کیلویی ۳۳ میلیون تومان، پوشال مرغوب کیلویی ۳۲ میلیون تومان، پوشال معمولی کیلویی ۳۱ میلیون تومان و زعفران دسته‌ای کیلویی ۲۵ میلیون تومان خریداری می‌شود.

وی در ارتباط با شیوه خرید نیز افزود: تعاون روستایی بعد از دریافت پاسخ آزمایشگاه، ۳۰ درصد مبلغ زعفران دریافتی را به کشاورز تحویل و بقیه مبلغ نیز ظرف سه ماه پرداخت خواهد شد.