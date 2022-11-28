به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله عبدالملکی در نشست با فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد اشکالاتی در مناطق آزاد در ۲ بخش منطقه‌ای و ملی وجود دارد که مستلزم پیگیری در سطوح مختلف و اتخاذ راهکار برای رفع آن‌هاست.

وی ادامه داد: بخشی از مشکلات حوزه ملی در اختیار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است که با صدور دستور و بخشنامه‌هایی باعث این مشکلات شده‌ایم و باید اصلاح شود و بخشی مربوط به دولت، مجلس است که نیازمند پیگیری است.

عبدالملکی خاطرنشان کرد: کمیته‌ای جهت بررسی قانون پایه مناطق آزاد تشکیل یافته تا ضوابطی که باعث نقض قانون اصلی گردیده احصا و حذف شود، با توجه به اینکه رئیس جمهور آشنا به دیپلماسی اقتصادی‌اند در رفع این مشکلات قطعاً ما را یاری خواهند کرد.

وی ادامه داد: برخی می‌گویند شما که منتقد مناطق آزاد بودید چرا دبیری شورای عالی آن را قبول کردید؛ بر این باورم نفی با نقد متفاوت است و بنده جزو منتقدین بودم، نقدهایی متوجه مناطق آزاد است که این انتقادات نه به فعالین اقتصادی بلکه به ما وارد است و باید کارهایی در راستای توسعه صادرات و تولید انجام می‌دادیم که انجام نداده‌ایم.

عبدالملکی با تاکید بر اینکه حق فعالان مناطق آزاد کشور برای بهره‌مندی از امتیازات پیش‌بینی شده در قانون مناطق آزاد باید حفظ شود، اظهار کرد: مشکلات مناطق در سطح ملی در ۴ بخش گمرکی، مالیاتی، ارزی و اداری می‌باشد و تلاش مضاعفی خواهیم کرد تا مرتفع شود.

وی با بیان اینکه از نظر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، واردات هر نوع کالایی به‌جز آنها که بر اساس قانون ممنوع شده، آزاد می‌باشد، گفت: در طی سالیان اخیر برخی ارگان‌ها و مراجع دیگر بسیاری از اقلام را محدود کرده‌اند که باید این موضوع دقیق بررسی شود.

وی بیان کرد: در خصوص قوانین مالیاتی به‌دنبال ایجاد بسته‌های مالیاتی هستیم و فراکسیون مناطق آزاد نیز با ما در رفع موانع همراه است، این موضوع به صراحت در قانون پیش بینی شده است و تلاش می‌کنیم از طریق مجاری قانونی موضوع را حل کنیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص مشکلات مربوط به استقرار گمرک ایران در محدوده مناطق آزاد گفت: گمرک جزو اولین دستورهای کاری ما است، به این موضوع به طور جدی ورود می‌کنیم تا موضوع گمرک را یک‌بار برای همیشه حل کنیم.

وی همچنین در خصوص الحاق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به زیرمجموعه وزارت اقتصاد گفت: از نظر بنده این اتفاق خوبی است چون مناطق آزاد با ارگان‌ها و اداراتی مانند بانک‌ها، بورس، گمرک و … سروکار دارند که همه اینها زیرمجموعه وزارت اقتصاد می‌باشند.

مشاور رئیس‌جمهور در خصوص مشکلات مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی و نیز تخصیص زمین جهت ساخت مسکن اظهار کرد: پرداخت مابه‌التفاوت ارزی کاری ناعاقلانه است که رفع آن در حال پیگیری است.

عبدالملکی ادامه داد: در خصوص تخصیص زمین جهت تأمین مسکن کارگران در مناطق آزاد نیز به دنبال هیچ سودی نیستیم و با کمترین قیمت باید زمین‌های مسکونی واگذار شود.

وی با ابراز شرمندگی از عدم وجود زیرساخت‌ها و ناراحتی سرمایه‌گذاران مناطق آزاد گفت: در چند سال گذشته روی زیرساخت‌ها کار نشده است؛ نیاز ما به برق بالا رفته ولی تولید برق به همان اندازه اضافه نشده است و باید برای رفع مشکلات زیرساختی مناطق، برنامه‌ریزی عملیاتی عاجل کرد.

وی همچنین تاکید کرد: با کمک مناطق و متخصصین حوزه مناطق آزاد، ضوابط مناطق آزاد را پایش می‌کنیم تا برخی قوانین بی‌مورد و دست و پاگیر حذف شوند.