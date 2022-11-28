۲۲۰ بیمارستان کشور پذیرای بیماران خارجی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، در اولین جلسه مشترک معاونان، مشاوران و مدیران حوزه ستادی و رؤسای سازمان‌های وابسته با موضوع «بررسی عملکرد وزارت متبوع در دولت سیزدهم» که در سالن همایش‌های شهید سلیمانی ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: ۱۰۴۴ بیمارستان در کشور داریم که حدود ۷۰ درصد از بیمارستان‌ها با ۱۰۷ هزار و ۸۳۵ تخت فعال متعلق به وزارت بهداشت است و مابقی بیمارستان‌ها در اختیار سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و بخش خصوصی قرار دارد.

وی افزود: طی سال گذشته ۷۹ بیمارستان به ۱۰ هزار و ۸۰۰ تخت بیمارستانی جدید مجهز شدند. از این تعداد ۸۱۰۰ تخت بیمارستانی، ۵۰۰ تخت پی آی سی یو و ۲۲۰۰ تخت اورژانس با تمرکز بر مناطق محروم توزیع شدند. هم اکنون جهت مقابله با کرونا تعداد تخت‌های پی آی سی یو در کشور از ۵۵۶ تخت به ۱۰۵۰ تخت رسیده است.

معاون درمان وزارت بهداشت بیان کرد: ۵۲ بیمارستان در سال‌های ۹۸ و ۹۹ احداث شد که این رقم در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ۷۹ بیمارستان جدیدالاحداث رسیده است. توسعه تخت‌ها نیز در این مدت از ۷ هزار و ۳۹۱ تخت به ۱۰ هزار و ۸۰۰ تخت رسید.

کریمی از افزایش مراکز کاشت حلزون شنوایی به ۱۶ مرکز دولتی خبر داد و یادآور شد: تا انتهای مهرماه امسال بالغ بر ۱۰۸۹ عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی برای بیمارانی که در صف انتظار بودند انجام شده و تا پایان دی ماه امسال جشن صفر شدن فهرست انتظار این بیماران برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: با بازنگری و ابلاغ دستورالعمل اجرایی توزیع پزشکان متخصص متعهد خدمت درمانی، آذرماه امسال ۲۲۰۰ پزشک متخصص با اولویت مناطق محروم در کشور توزیع شد.

معاون درمان وزارت بهداشت از ابلاغ ۳۵۰ محصول دانشی شامل راهنمای بالینی و استاندارد خدمت در حوزه درمان خبر داد و خاطرنشان کرد: راه اندازی ۵۳ مرکز دندانپزشکی از ابتدای شهریور ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۱، افزایش ۱۶.۵ درصدی اهدای عضو، افزایش ۴۶ درصدی پیوند اعضا و افزایش ۵۰ درصدی انتقال هوایی اعضای پیوندی در سال ۱۴۰۱ دیگر دستاوردهای حوزه درمان کشور است.