به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دفتر نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد «ریشی سوناک»، نخست‌وزیر این کشور امروز دوشنبه اعلام می‌کند که کمک‌های نظامی لندن به اوکراین در سال ۲۰۲۳ احتمالاً افزایش خواهد یافت.

طیق بیانیه منتشرشده از طرف دفتر نخست‌وزیری، ریشی سوناک در بیانیه خود خواهد گفت: بدون شک و قطعاً ما در کنار اوکراین خواهیم بود، تا هر زمانی که طول بکشد. ما در سال آینده کمک نظامی خود را در همین سطح حفظ خواهیم کرد یا افزایش خواهیم داد.

درباره جزئیات کمک‌های آینده انگلیس به اوکراین گفته شده که این کمک‌ها شمال تقویت سازمانه دفاع موشکی اوکراین برای حفاظت از مردم این کشور و همچنین دفاع از زیرساخت‌های حیاتی آن.

ریشی سوناک در سفر خود به ا وکراین در ۱۹ نوامبر، گفته بود که حجم کمک‌های انگلیس به اوکراین تاکنون از ۳.۶ میلیارد دلار عبور کرده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) و بنا به درخواست دونباس برای رها کردن آنها از ستم رژیم کی‌یف، فرمان آغاز عملیات ویژه نظامی مسکو در اوکراین را صادر کرد.

غرب در واکنش به این اقدام، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو وضع کرد و همچنین کشورهای غربی کی یف را با حجم وسیعی از تسلیحات و کمک غیرنظامی حمایت کردند؛ موضوعی که به افزایش بدهی‌های اوکراین منتهی شده است.