به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز دوشنبه در حاشیه دیدار چهره به چهره با جمعی از مردم لرستان با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: با توجه به درخواست‌های ثبت شده در رابطه با مطالبات، طبق برنامه ریزی صورت گرفته امروز با حضور جمعی از هم استانی‌ها برنامه ملاقات عمومی برگزار شد.

وی، بیان داشت: عمده مطالبات مطرح شده در این برنامه حول محور مشکلات اقتصادی، اشتغال، فرزند آوری، بیماری‌های خاص و صعب العلاج و سایر موارد مشابه بود که پیگیری این موضوعات در دستور کار قرار گرفت.

استاندار لرستان، ادامه داد: در برخی موارد موضوعاتی در حوزه‌های زیرساختی مانند درخواست مرمت راه‌های دسترسی و پل‌های ارتباطی از طرف اهالی روستاها نیز مطرح شده بود که در همین رابطه تصمیمات لازم اتخاذ شد.

زیویار، افزود: با توجه به طرح مشکلات هم استانی‌ها در حوزه‌های مختلف، در همین راستا مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط ضمن حضور در این برنامه، مکلف به پیگیری و رفع مشکلات مطروحه شدند.

وی با اشاره به اینکه خود را مکلف به خدمت رسانی به هم استانی‌ها می‌دانیم، تاکید کرد: لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای انجام وظایف ذاتی آن دستگاه، با بررسی و شناسایی مشکلات مردم در حوزه کاری خود، اقدام کنند.