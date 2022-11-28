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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۳۱

استاندار لرستان:

دستگاه‌های اجرایی مکلف به رفع مشکلات مردم در حوزه کاری خود هستند

دستگاه‌های اجرایی مکلف به رفع مشکلات مردم در حوزه کاری خود هستند

خرم‌آباد- استاندار لرستان تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی در استان مکلف به رفع مشکلات مردم در حوزه کاری خود هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز دوشنبه در حاشیه دیدار چهره به چهره با جمعی از مردم لرستان با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: با توجه به درخواست‌های ثبت شده در رابطه با مطالبات، طبق برنامه ریزی صورت گرفته امروز با حضور جمعی از هم استانی‌ها برنامه ملاقات عمومی برگزار شد.

وی، بیان داشت: عمده مطالبات مطرح شده در این برنامه حول محور مشکلات اقتصادی، اشتغال، فرزند آوری، بیماری‌های خاص و صعب العلاج و سایر موارد مشابه بود که پیگیری این موضوعات در دستور کار قرار گرفت.

استاندار لرستان، ادامه داد: در برخی موارد موضوعاتی در حوزه‌های زیرساختی مانند درخواست مرمت راه‌های دسترسی و پل‌های ارتباطی از طرف اهالی روستاها نیز مطرح شده بود که در همین رابطه تصمیمات لازم اتخاذ شد.

زیویار، افزود: با توجه به طرح مشکلات هم استانی‌ها در حوزه‌های مختلف، در همین راستا مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط ضمن حضور در این برنامه، مکلف به پیگیری و رفع مشکلات مطروحه شدند.

وی با اشاره به اینکه خود را مکلف به خدمت رسانی به هم استانی‌ها می‌دانیم، تاکید کرد: لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای انجام وظایف ذاتی آن دستگاه، با بررسی و شناسایی مشکلات مردم در حوزه کاری خود، اقدام کنند.

کد مطلب 5642288

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