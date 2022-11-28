بهره گیری از ظرفیت بنیاد مستضعفان برای کمک به میراث فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر دوشنبه در مراسم افتتاح پنجمین نمایشگاه صنایع دستی استان در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع مشارکت بنیاد مستضعفان در طرح احیا و بهسازی باغ اکبریه، گفت: سند بهره برداری از باغ اکبریه همچون گذشته در اختیار و نظارت اداره کل میراث فرهنگی استان می‌باشد و قرار نیست تغییری در این بخش شکل بگیرد بلکه هدف، استفاده از توان و ظرفیت‌های بنیاد مستضعفان و سایر دستگاه‌ها برای کمک به میراث فرهنگی و گردشگری استان است.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در حوزه صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی از استان‌های اول است، گفت: با توجه به اینکه بنیاد مستضعفان در حوزه موزه خیلی توانمند و صاحب نظر است از آنها خواسته ایم که خارج از شرح وظایف خود در این زمینه در استان هزینه کنند.

استاندار خراسان جنوبی افزود: این کار با نظارت میراث فرهنگی و بر اساس پروتکل‌های میراث انجام خواهد شد و در نهایت تحویل میراث فرهنگی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه همه ما باید نسبت به آثار تاریخی حساسیت داشته باشیم، تصریح کرد: با بسته پیشنهادی که در استان برای ارائه به بنیاد مستضعفان تهیه می‌شود امیدواریم کار خوبی در این زمینه انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برپایی پنجمین نمایشگاه صنایع دستی خراسان جنوبی فرصتی طلایی برای معرفی تولیدات صنایع دستی و بازاریابی است، گفت: افرادی که در این حوزه حرفی برای گفتن دارند باید با بهره‌گیری از شرکت‌های دانش بنیان کاری بکنند که در رقابت‌های موجود عقب نمانند.

به گفته وی خراسان جنوبی استانی خاص و ممتاز است که دارای قابلیت‌های فراوانی در حوزه‌های مختلف است که در گذشته کارهای خوبی در مورد هر یک از آنها انجام شده است که در دولت سیزدهم باید نهایی شوند.

استاندار خراسان جنوبی افزود: بیش از دو هزار و۲۰۰ اثر تاریخی و گردشگری در استان وجود دارد که حدود ۸۰۷ مورد آن تا کنون ثبت ملی شده است.

قناعت با بیان اینکه چهار اثر خراسان جنوبی در یونسکو ثبت جهانی شده است، ادامه داد: این موضوع نشانگر اصالت این استان است.

به گفته وی پرونده کاروانسراها برای ثبت جهانی در یونسکو در حال بررسی است و پرونده سه اثر دیگر خراسان جنوبی هم در حال تکمیل شدن برای ثبت جهانی است.