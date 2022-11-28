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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۸:۴۳

دادستان مرکز گیلان:

فوت «یاسین جمال زاده» در اثر شلیک ماموران انتظامی یا امنیتی نبود

فوت «یاسین جمال زاده» در اثر شلیک ماموران انتظامی یا امنیتی نبود

رشت- دادستان مرکز گیلان با اشاره به اینکه فوت یاسین جمال زاده در اثر شلیک ماموران انتظامی یا امنیتی نبوده است، گفت: در محدوده وقوع این حادثه هیچ مامور امنیتی و انتظامی مستقر نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی فلاح میری در خصوص فوت یاسین جمال‌زاده در اغتشاشات اخیر در رضوانشهر استان گیلان با اشاره به پروژه کشته سازی شبکه‌های معاند، اظهار کرد: مطابق تحقیقات به عمل آمده و بررسی گزارش‌های نهادهای انتظامی و امنیتی فوت یاسین جمال‌زاده در اثر شلیک مأموران انتظامی و یا مأموران حافظ امنیت نبوده است.

فلاح میری تصریح کرد: مطابق پروتکل اعلام شده هیچیک از مأموران حاضر در صحنه هیچ سلاح جنگی به همراه نداشته‌اند.

وی تصریح کرد: در محدوه‌ای که این اتفاق ناگوار رخ داده هیچ مأمور انتظامی و یا مأمور حافظ امنیت مستقر نبوده و عامل شلیک گلوله به یاسین جمال‌زاده فعلاً مشخص نیست.

فلاح میری ادامه داد: دستگاه قضائی از لحظات اولیه بروز این اتفاق پرونده تشکیل داده و تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده و علت این مرگ مشکوک را مورد بررسی قرار داده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان همچنین عنوان کرد: تمام تلاش خود را برای شناسایی عامل شلیک به یاسین جمالزاده به کار بسته‌ایم و در حال انجام تحقیقات هستیم.

کد مطلب 5642377

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    نظرات

    • IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
      2 1
      پاسخ
      خداونذ که دیده است آن را چه خواهید کرد؟

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