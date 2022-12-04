آغاز پایش، نظارت و برخورد قاطعانه با کم فروشی در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر امیری پریان در تشریح این خبر بیان کرد: با تجهیز و به روز رسانی آزمایشگاه اوزان و مقیاس‌های اداره کل استاندارد استان همدان و آموزش‌های به روز کارشناسان این اداره کل، پایش و نظارت و برخورد قاطعانه با کم فروشی در استان همدان آغاز می‌شود.

وی در ادامه دغدغه مردم برای استفاده از کالای استاندارد را نشانه اعتماد و اطمینان ایرانیان به سازمان ملّی استاندارد ایران دانست و گفت: سازمان ملّی استاندارد ایران در واقع وکیل مردم برای نظارت بر ادای حقوق اجتماعی از جمله حق کیفیت، حق رضایت از خدمات، حق ایمنی، حق سلامت، حق محیط زیست سالم و حق کیفیت زندگی است و در همین راستا از جانب دولت نیز مأموریت دارد.

مدیر کل استاندارد استان همدان با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر برخورد با هر گونه کم فروشی بدون در نظر گرفتن تولید کننده تصریح کرد: اداره کل استاندارد استان همدان موظف است بدون کمترین ملاحظه و مسامحه‌ای از تولید یا توزیع کالای بی کیفیت و غیر استاندارد در استان همدان جلوگیری کرده و با هرگونه کم فروشی برخورد قاطعانه کند.