به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، در پی رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج)، ۲ نفر از مرتبطین مؤثر در ترور بسیجی شهید رضا داستانی قبل از اقدام به خروج از کشور توسط مراجع امنیتی استان شناسایی و دستگیر شدند.

شهید رضا داستانی، ۳۷ ساله، متأهل و دارای دوفرزند بود که در ساعات ابتدایی صبح روز دوشنبه هفتم آذر زمانی که در حال عزیمت به محل کار خود بود در یک اقدام مسلحانه در شهر اصفهان با سلاح گرم مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.