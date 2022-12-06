طغیان آفت در باغات پسته با آفت کشی غیراصولی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفظ نباتات کشور، با توجه به اتمام بررسی گزارش‌های دریافت شده از عملیات اجرایی ایستگاه‌های پیش آگاهی آفت چوب خوار پسته در سال ۱۴۰۱ جلسه‌ای با شرکت اعضای کمیته برگزار شد.

اسدی رئیس گروه پدافند غیر عامل و پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور در این باره اظهار کرد: دومین کمیته پیش آگاهی با موضوع تعیین اوج ظهور حشره بالغ افت چوب خوار پسته و ارتباط آن با مجموع گرمای مؤثر برگزار شد.

وی افزود: با توجه به نتایج به دست آمده از ۱۱ ایستگاه پیش آگاهی چوب خوار پسته مناطق مختلف کشور، مدل پیش آگاهی افت یاد شده در اقلیم‌های مختلف به دست آمد. بدین ترتیب در سال آینده قادر خواهیم بود، با داده‌های به دست آمده از دیتالاگرها و زمان بیوفیکس آفت، زمان دقیق مبارزه را تعیین و اقدام به اعلام هشدار کنیم.

رئیس گروه پدافند غیر عامل سازمان از اهمیت استقرار ایستگاه‌های پیش آگاهی آفت چوب خوار پسته گفت و تصریح کرد: در سال‌های اخیر به دلیل حذف دشمنان طبیعی بر اثر کاربرد بی رویه و غیر اصولی آفت کش‌ها در باغات پسته، ضعف عمومی ناشی از تنش‌های آبی و خشکسالی در بسیاری از باغات، شرایط برای طغیان و خسارت شدید آفات فراهم شده و در حال حاضر پروانه چوب خوار پسته در زمره آفات درجه یک پسته در بسیاری از مناطق به حساب می‌آید.

وی ادامه داد: از آنجایی که پسته از جمله محصولاتی است که اهمیت استراتژیک و صادراتی دارد، به دلیل سمپاشی‌های بی رویه علیه آفات و بیماری‌ها توسط برخی از کشاورزان، باقیمانده سموم در آن مساله ساز است. بنابراین کاهش تعداد دفعات سمپاشی با تعیین زمان دقیق سمپاشی ضروری است. با این هدف، دفتر پیش آگاهی معاونت کنترل آفات، سازمان حفظ نباتات کشور در سال ،۱۴۰۱ به کمک مدیریت حفظ نباتات استان‌ها و همکاری کلینیک‌های گیاه پزشکی، اقدام به اجرای پروژه‌های پیش آگاهی در ۱۱ ایستگاه پیش آگاهی کشور کرده است.

اسدی در پایان خاطرنشان کرد: در این پروژه با تعیین زمان شروع فعالیت آفت، ثبت داده‌های دمایی به کمک دیتالاگرها و محاسبه گرمای مؤثر روزانه قادر خواهیم شد، اوج ظهور حشره بالغ پروانه چوب خوار پسته را تعیین و اقدام به کنترل مؤثر نمائیم. این امر می‌تواند مصرف سموم را کاهش داده و موجب حفظ محیط زیست شود. علاوه بر آن، این امر می‌تواند، در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی از سوی مسئولین و مدیران اجرایی در سطح کلان کشور بسیار کارساز و راهگشا باشد.