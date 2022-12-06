‌به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر این کشور و «سید عزت الله ضرغامی» وزیر میراث فرهنگی ایران در خصوص همکاری دو کشور در زمینه آثار باستانی و میراث فرهنگی و تبادل تجربیات گفت و گو کردند.

دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر در این بیانیه اضافه کرد که دیدار نخست وزیر عراق و سید عزت الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با حضور «محمدکاظم آل صادق» سفیر ایران در بغداد برگزار شد.

این بیانیه افزود که در این دیدار درباره توسعه همکاری‌های دو کشور در زمینه آثار باستانی و میراث فرهنگی و تبادل تجربیات بحث و تبادل نظر شد.

دفتر رسانه‌ای نخست وزیری عراق اضافه کرد که در این نشست همچنین در خصوص اهمیت هماهنگی کار در زمینه گردشگری دینی و ارائه تسهیلات متقابل برای شهروندان دو کشور تبادل نظر شد.

«سید عزت‌الله ضرغامی»، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جمهوری اسلامی ایران شامگاه شنبه (۱۲ آذر) به منظور شرکت در مجمع تمدن‌های کهن وارد بغداد شد و مورد استقبال دکتر «فرهاد نعمة الله حسین» معاون دبیرکل شورای نخست وزیری عراق و «محمد کاظم آل صادق» سفیر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

ششمین دوره مجمع تمدن‌های کهن با مشارکت ایران، عراق، یونان، چین، مصر، ایتالیا، پرو، بولیوی، ارمنستان و مکزیک در هتل بابل بغداد آغاز به کار کرد.

هدف از این کنفرانس که به مدت ۲ روز برگزار می‌شود، تقویت ارتباط و تبادل تجربه میان ملت‌ها و فرهنگ‌های مختلف و حفظ میراث جهانی، توجیه اهتمام به گردشگری تاریخی و فرهنگی که نقش مهمی در توسعه اقتصادی پایدار و حمایت از درآمد ملی کشورهای عضو دارد، اعلام شده است.