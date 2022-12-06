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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۰۶

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران:

سالن ورزشی چند منظوره ملارد تا ۲ هفته دیگر به بهره برداری می رسد

سالن ورزشی چند منظوره ملارد تا ۲ هفته دیگر به بهره برداری می رسد

ملارد- مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران از افتتاح سالن ورزشی چند منظوره ملارد تا دو هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جوادی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص فضاهای ورزشی ملارد گفت: ملارد با توجه به ویژگی‌ها و استعدادهایی که در این شهرستان وجود دارد، یکی از پایگاه‌های ورزشی غرب استان تهران است.

وی با بیان اینکه ملارد در رشته‌های کاراته، هندبال، بسکتبال و… قطب استان تهران و یا بعضاً کشور است، افزود: متأسفانه در مباحث زیرساختی شاهد کاستی‌هایی در ملارد هستیم، که با افتتاح چندین مکان ورزشی مختلف همراه بوده است، چندین پروژه را نیز با توجه به وعده‌هایی که داده بودیم، محقق کردیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران از افتتاح یک پروژه ورزشی طی چند روز آینده در ملارد خبر داد و گفت: پروژه خانه شطرنج، سالن چند منظوره، زمین فوتبال و… در حال اجرا است، که حداکثر تا دو هفته آینده سالن ورزشی چند منظوره به افتتاح برسد.

کد مطلب 5648118

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