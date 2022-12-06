به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای رسانه فراخوان ایده‌پردازی در حوزه‌های مختلف و برنامه‌های رسانه‌ای، فرهنگی و هنری را با عنوان «هر هفته یک ایده» منتشر کرد.

در این طرح که با حمایت فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود، بهترین ایده‌های مطرح شده در حوزه کودکان و نوجوانان در قالب‌های مختلف مورد حمایت قرار گرفته و توسط شخص و یا ارگان پیشنهاد دهنده ایده اجرا می‌شوند.

این برنامه با هدف حمایت از ایده‌های ناب و مشارکت حداکثری عموم مردم در اجرای برنامه‌های شاخص فرهنگی، هنری و رسانه‌ای برگزار می‌شود.

براساس فراخوان اعلام شده از سوی این فرهنگسرا، طرح‌ها باید با محوریت موضوعات مختلف فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در حوزه‌های متنوع فضای مجازی، سواد رسانه‌ای، رسانه‌های نوین، طرح‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان، برنامه‌های شاد و مفرح هنری، جشنواره‌های هنری و فرهنگی، کارگاه‌های آموزشی برای خانواده‌ها، مدیریت فضای مجازی و … باشد.

هم‌چنین ارائه‌کنندگان این طرح‌ها می‌بایست شیوه‌نامه اجرایی آن را پیشنهاد کرده و با حمایت فرهنگسرای رسانه نسبت به اجرای آن طرح اقدام کنند تا فضای فرهنگی مفرحی برای خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان فراهم شود.

از عموم علاقه‌مندان، پژوهشگران، اهالی رسانه و فعالان مجازی دعوت می‌شود تا ایده‌های خلاقانه خود را با محوریت موضوعات مذکور به واحد آفرینش و اجرای فرهنگسرای رسانه ارائه و یا به تارنمای این فرهنگسرا با نشانی resanehfarhangsara@gmail.com ارسال کنند.

به بهترین ایده‌ها ضمن حمایت جهت اجرای توسط ایده پرداز، هدیه‌های نفیسی نیز اهدا می‌شود.