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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۹

توسط فرهنگسرای رسانه؛

طرح «هر هفته یک ایده» برای جذب ایده‌های رسانه‌ای اجرا می‌شود

طرح «هر هفته یک ایده» برای جذب ایده‌های رسانه‌ای اجرا می‌شود

فرهنگسرای رسانه طرح ایده‌پردازی جدیدی را تدارک دیده و از عموم علاقه‌مندان دعوت کرده ایده‌های خود را در حوزه‌های مختلف رسانه‌ای، فرهنگی و هنری ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای رسانه فراخوان ایده‌پردازی در حوزه‌های مختلف و برنامه‌های رسانه‌ای، فرهنگی و هنری را با عنوان «هر هفته یک ایده» منتشر کرد.

در این طرح که با حمایت فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود، بهترین ایده‌های مطرح شده در حوزه کودکان و نوجوانان در قالب‌های مختلف مورد حمایت قرار گرفته و توسط شخص و یا ارگان پیشنهاد دهنده ایده اجرا می‌شوند.

این برنامه با هدف حمایت از ایده‌های ناب و مشارکت حداکثری عموم مردم در اجرای برنامه‌های شاخص فرهنگی، هنری و رسانه‌ای برگزار می‌شود.

براساس فراخوان اعلام شده از سوی این فرهنگسرا، طرح‌ها باید با محوریت موضوعات مختلف فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در حوزه‌های متنوع فضای مجازی، سواد رسانه‌ای، رسانه‌های نوین، طرح‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان، برنامه‌های شاد و مفرح هنری، جشنواره‌های هنری و فرهنگی، کارگاه‌های آموزشی برای خانواده‌ها، مدیریت فضای مجازی و … باشد.

هم‌چنین ارائه‌کنندگان این طرح‌ها می‌بایست شیوه‌نامه اجرایی آن را پیشنهاد کرده و با حمایت فرهنگسرای رسانه نسبت به اجرای آن طرح اقدام کنند تا فضای فرهنگی مفرحی برای خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان فراهم شود.

از عموم علاقه‌مندان، پژوهشگران، اهالی رسانه و فعالان مجازی دعوت می‌شود تا ایده‌های خلاقانه خود را با محوریت موضوعات مذکور به واحد آفرینش و اجرای فرهنگسرای رسانه ارائه و یا به تارنمای این فرهنگسرا با نشانی resanehfarhangsara@gmail.com ارسال کنند.

به بهترین ایده‌ها ضمن حمایت جهت اجرای توسط ایده پرداز، هدیه‌های نفیسی نیز اهدا می‌شود.

کد مطلب 5648193

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