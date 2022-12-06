مهدی فکور در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیگیری دانشگاه تهران پیرامون خودکشی دانشجوی دکتری در دانشکده مهندسی برق خبر داد و گفت: موضوع از این قرار است که گویا اختلافی بین استاد و دانشجو بر سر یک مقاله و درج نام نفر سومی بوده که دانشجو ادعا می کرده نفر سوم هیچ نقشی نداشته و نباید نام او در مقاله ذکر شود. این موارد باید بررسی شود و ما حتما پیگیری هایی را انجام خواهیم داد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران از تشکیل کمیته ای برای بررسی موضوعات جانبی خودکشی دانشجوی دکتری متشکل از استاد و افراد شاهد این ماجرا خبر داد و گفت: قرار است در این کمیته با افراد مطلع گفتگو شود و جوانب موضوع دقیقا مورد بررسی قرار گیرد.

فکور با اشاره به وجود آیین نامه هایی در ارتباط با درج نام افراد در مقاله گفت: آیین نامه هایی در این رابطه وجود دارد و دانشجو در این زمینه نباید احساس نگرانی کند؛ اگر به طور مثال استاد قصد دارد نام فرد سومی را به مقاله اضافه کند کافی است که دانشجو با استاد صحبت کند و اگر نتیجه ای نگرفت می تواند از طریق «کمیته اخلاق در پژوهش» پیگیری های لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: یا به طور مثال پرونده ای داریم که دانشجو به اسم استاد مقاله داده است و به دنبال آن استاد می تواند شکایت کند و دانشجو به کمیته انضباطی و استاد به کمیته تخلفات هیات علمی معرفی می شود. این پروسه در دانشگاه به طور مستمر انجام می شود. تخلفات پژوهشی و کارگروه اخلاق در پژوهش در دانشگاه فعال است و می شود از این راه پیگیری کرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران گفت: اگر افرادی غیر از استاد و دانشجو مشارکت و یا کار تجربی در نگارش مقاله‌ دارند، باید از آن‌ها تقدیر و تشکر شود ولی اگر سهم آن ها بالاتر بود حتما باید نامشان در مقاله درج شود.