پوستر جان ویک ۴ منتشر شد/ زمان رسیدن به پایان راه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، با انتشار پوستر جدید فیلم چهارم «جان ویک» که نمایی نزدیک از کیانو ریوز است، یک پیام جدید منتقل می‌شود و آن زمان محدود برای رسیدن به پایان راه است که به گردنش افتاده است.

جذابیت این مجموعه فیلم‌ها، که در هیچ یک شاهد کاهش کیفیت نسبت به فیلم قبلی نیستیم، قلابی است که تماشای کیانو ریوز در قالب یک شخصیت «گان-فو» در حال مبارزه با افراد بد، سرسپردگان و دشمنان سطح بالا به جان تماشاگر می‌اندازد. جذابیت «جان ویک ۴» هم صرفا در این است که فیلمی دیگر از فیلم‌های «جان ویک» است.

ریوز در این مجموعه در نقش قاتل بازنشسته‌ای بازی می‌کند که پس از کشته شدن همسرش و از بین بردن اوباش روسی، دوباره وارد عمل می‌شود.

«جان ویک» سال ۲۰۱۴ با بودجه ۳۰ میلیون دلاری تولید شد و ۴۳ میلیون دلار در داخل آمریکا و ۸۸ میلیون دلار در سراسر جهان فروخت، در حالی که «جان ویک: فصل ۲» که با بودجه ۴۰ میلیون دلاری در سال ۲۰۱۷ ساخته شد با فروشی ۹۲ میلیون دلاری در داخل و ۱۷۲ میلیون دلاری در جهان به یک الگو بدل شد. فیلم سوم نیز در تابستان ۲۰۱۹ تنها در اولین آخر هفته اکرانش ۵۶ میلیون دلار فروخت و به رقم ۱۷۱ میلیون دلار در فروش داخلی رسید و فروشش در سراسر جهان را به رقم ۳۲۸ میلیون دلار رساند؛ ‌در حالی که با بودجه ۷۵ میلیون دلاری ساخته شده بود.

چنین جهشی در ۳ فیلم اول از یک مجموعه تقریباً در تاریخ مدرن بی‌سابقه است و شباهتی با مواردی چون موفقیت فیلم مستقل «ال ماریاچی» رابرت رودریگز که به موفقیت‌ «دسپرادو» و «روزی روزگاری در مکزیک» منجر شد یا «مد مکس» و «جنگجوی جاده» و «مکس دیوانه فراتر از تندردام» ندارد.

آیا «جان ویک: فصل ۴» به روند صعودی خود ادامه می‌دهد؟ باید دید.

این فیلم به کارگردانی چاد استاهلسکی و با بازی دانی ین، اسکات ادکینز و کلنسی براون در کنار بازیگران قبلی مجموعه یعنی ایان مک شین، لارنس فیشبرن و لنس ردیک، در ۲۴ مارس ۲۰۲۳ (جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲) اکران می‌شود.