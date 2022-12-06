تحقیقات و پایان نامه ها براساس نیازهای کشور انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امید رضایی فر در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان مرکزی افزود: شش هزار و ۷۰۰ نیاز در کشور شناسایی و مقرر شده تحقیقات دانشگاهی و پایان نامه‌ها بر اساس این نیازها که در این سامانه یک متقاضی صنعتی و اجتماعی دارند، انجام شود.

وی گفت: وزارت علوم در یکسال گذشته در حوزه فناوری و نوآوری تلاش کرده در حوزه سیاست گذاری و حمایت از برنامه‌های در حال تدوین به عنوان بازوان خود در استان‌ها مورد حمایت قرار دهد.

رضایی فر اضافه کرد: رتبه نوآوری کشور از شاخص جهانی ۶۰ به ۵۳ ارتقا یافته که با توجه به حوزه‌های مختلف سیاست گذاری و تدوین برنامه‌های حمایتی از شرکت‌های دانش بنیان باید زمینه تقویت این رتبه را فراهم کرد.

مدیرکل دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: طرح دستیار فناوری از جمله اقدامات حمایتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و در این طرح دانشجویان علاقه مند با دریافت کمک هزینه از معاونت فناوری و نوآوری این وزارتخانه در شرکت‌های دانش بنیان مستقر می‌شوند.

رضایی فر گفت: ارائه یارانه تجاری سازی از جمله برنامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هفته پژوهش بوده و با شرکت‌هایی که محصولات خود را به تفاهم نامه با طرف صنعتی برسانند یارانه تعلق می‌گیرد.

وی افزود: تدوین یارانه مالکیت فکری از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه برای حمایت از پژوهشگران و فناوران است.

رضایی فر ادامه داد: نظام ایده‌ها و نیازها به عنوان دستاوردی بزرگ در معاونت فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین شد.