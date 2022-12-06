کارگاه آموزشی «ابن عربی و اصول معنوی شیعه»برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی «ابن عربی و اصول معنوی شیعه؛ قطب و اقطاب دوازده‌گانه» از روز شنبه سوم دی‌ماه ۱۴۰۱ و با تدریس سیدرضا فیض، آغاز به کار خواهد کرد.

این کارگاه شنبه‌ها ساعت ۱۴ تا ۱۶ و در محل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران واقع در خیابان ولیعصر، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، پلاک ۴ برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است که این کارگاه ذیل همایش بزرگ «محیی‌الدین ابن عربی؛ میراث او و اهمیت آن در جهان معاصر» در نظر گرفته شده است.

علاقه‌مندان جهت شرکت در این کارگاه آموزشی با ایمیل همایش IBNARABI@GMAIL.COM مکاتبه کنند.