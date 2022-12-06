اجتماع «مردم میدان» در بهبهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز سه شنبه اجتماع «مردم میدان» برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی با حضور مردم بهبهان در این شهرستان برگزار شد.

در این اجتماع مردمی، مردم شهرستان بهبهان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، بیعت مجدد خود را با مقام معظم رهبری اعلام کردند.

در اجتماع پرشور «مردم میدان» کودکان و نوجوانان دهه هشتادی و نودی در کنار والدین خود سرود «سلام فرمانده» را به همراه حاج ابوذر روحی زمزمه و برای ظهور حضرت مهدی موعود (عج) دعا کردند.

همچنین در این مراسم سرود مردم میدان نیز اجرا شد.