به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی، بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای مسکن شهرستان‌های شاهرود و میامی به میزبانی سالن جلسات فرمانداری شاهرود ضمن بیان اینکه ۹ هزار واحد مسکونی توسط اداره کل راه و شهر سازی شرق استان ساخته خواهد شد، ابراز داشت: همه امکانات دستگاه‌های اجرایی مربوط نیز موظف به همکاری در این پروژه هستند تا طرح به زوردی تکمیل و تحویل متقاضیان شود.

وی ضمن بیان اینکه تعداد ۲۰ هزار واحد مسکونی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان ساخته می‌شود، افزود: بستر لازم برای احداث این تعداد مسکن ملی در استان می‌بایست فراهم شود.

وی ضمن بیان اینکه ۳۶ هزار واحد مسکونی برای شهر جدید ایوانکی نیز در دست ساخت است، ابراز داشت: طبق برآوردها به نظر می‌رسد تکمیل این پروژه بتواند موجب جهش جمعیت در استان سمنان را ایجاد کن.

هاشمی ضمن تقدیر از مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران (لشگر ۵۸ تکاور ذوالفقار شاهرود) برای ساخت ۵۱۶ واحد مسکونی، در ادامه تصریح کرد: ارتش به معنای واقعی کار جهادی ساخت این تعداد مجموعه را در طول کمتر از شش ماه به سرعت به پیش می‌برند.

وی ضمن تاکید بر اینکه مصوبات جلسات شورای مسکن لازم الاجرا بوده و باید ضمانت اجرا داشته باشد، افزود: انتظار می‌رود شهرداران استان سمنان نیز در بحث تولید و ایجاد مسکن صادقانه پای کار حضور یابند.