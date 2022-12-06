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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۳:۵۴

زیرگرفته شدن یک زن و کودک سوری از سوی خودروی زرهی ارتش ترکیه

زیرگرفته شدن یک زن و کودک سوری از سوی خودروی زرهی ارتش ترکیه

رسانه های نزدیک به معارضان در سوریه خبر دادند که یک خودروی زرهی ارتش ترکیه در شمال سوریه یک زن و کودک را زیر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع نزدیک به مخالفان در سوریه اعلام کردند که یک دستگاه خودروی زرهی متعلق به ارتش ترکیه که از منطقه الاتارب واقع در غرب شهر حلب عبور می‌کرد، یک زن و کودک را زیر گرفت.

این حادثه منجر به اعتراضات اهالی منطقه شده و شاهدان عینی گفته اند که خودروهای نظامی ترکیه هنگام عبور از این منطقه که در فاصله ۱۶ کیلومتری مرزهای ترکیه قرار دارد، با سنگ مورد حمله قرار گرفتند.

بنابر اعلام این منابع، در این حادثه یک دختر بچه هفت ساله و مادربزرگ ۷۰ ساله اش از سوی نظامیان ترک به اشتباه زیر گرفته شده اند.

در پی این رخداد خودروهای سازمان امنیت عمومی منطقه، این دو خودرو را اسکورت کردند و تا ایستگاه پلیس رساندند.

مردم ساکن شمال سوریه همواره از اقدامات خصمانه کاروان‌های ترکیه‌ای که از وسط شهرهای آنان عبور می‌کنند، شاکی هستند.

ارتش ترکیه اخیراً از طرح خود برای آغاز عملیات زمینی در شمال سوریه خبر داده است.

کد مطلب 5648375

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